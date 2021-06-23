  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AYM'den flaş tazminat kararı!
Bakan Koca'dan Haluk Bilginer paylaşımı!
Mesut Özil: Geçen sezon hazır değildim
Beşiktaş harekete geçti! İmza atılabilir
Spor Mesut Özil: Geçen sezon hazır değildim
Spor

Mesut Özil: Geçen sezon hazır değildim

Arsenal'de oynarken Doğu Türkistan'a destek veren Mesut Özil'in, kulübün Çinli ortaklarının talimatıyla kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti. Uzun süre maç eksiği olan ve sonunda Fenerbahçe'ye gelen dünyaca ünlü yıldız, gelecek sezona dair iddialı konuştu. Özil, "Geçen sezon hazır değildim, gereken katkıyı veremedim. Ancak bu sezon her şey farklı olacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 10:54:00 -
Mesut Özil: Geçen sezon hazır değildim

Önümüzdeki sezon Fenerbahçe’de 10 numaralı formanın yanı sıra kaptanlık pazubandını da taşıyacak olan Mesut Özil, yeni sezon öncesi oldukça umutlu ve istekli. Mesut Özil, takım arkadaşlarını da aynı amaç etrafında kenetlemek istiyor.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, "Bu sezon Fenerbahçe için çok farklı olacak. 7 yıllık bir özlemi gidermek, Süper Lig şampiyonluk kupasını yeniden müzemize kazandırmak için büyük uğraş vereceğiz. Benim gibi takımın tecrübeli isimlerinin sorumluluk alma, elini taşın altına sokma zamanı." diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarlarının beklentilerinin farkında olan yıldız oyuncu, "Yeni sezonda herkes çok farklı bir Mesut Özil izleyecek. Camianın benden beklentilerinin farkındayım. Geçen sezon hazır değildim, gereken katkıyı veremedim. Ancak bu sezon her şey farklı olacak. Tüm futbolcular olarak bir hedef etrafında kenetlenip, bizden bekleneni başaracağız" diyerek sözlerine son verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay