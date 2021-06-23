Mesut Özil: Geçen sezon hazır değildim

Önümüzdeki sezon Fenerbahçe’de 10 numaralı formanın yanı sıra kaptanlık pazubandını da taşıyacak olan Mesut Özil, yeni sezon öncesi oldukça umutlu ve istekli. Mesut Özil, takım arkadaşlarını da aynı amaç etrafında kenetlemek istiyor.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, "Bu sezon Fenerbahçe için çok farklı olacak. 7 yıllık bir özlemi gidermek, Süper Lig şampiyonluk kupasını yeniden müzemize kazandırmak için büyük uğraş vereceğiz. Benim gibi takımın tecrübeli isimlerinin sorumluluk alma, elini taşın altına sokma zamanı." diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarlarının beklentilerinin farkında olan yıldız oyuncu, "Yeni sezonda herkes çok farklı bir Mesut Özil izleyecek. Camianın benden beklentilerinin farkındayım. Geçen sezon hazır değildim, gereken katkıyı veremedim. Ancak bu sezon her şey farklı olacak. Tüm futbolcular olarak bir hedef etrafında kenetlenip, bizden bekleneni başaracağız" diyerek sözlerine son verdi.