  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Mesut Özil hangi takımla anlaştı?
Spor

Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Mesut Özil hangi takımla anlaştı?

Birkaç ay önce kadro dışı bırakılan Mesut Özil’in Fenerbahçe’den ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Peki, Mesut Özil hangi takımla anlaştı?

Yeniakit Publisher
2022-07-11 16:54:00 -
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Mesut Özil hangi takımla anlaştı?

Fenerbahçe’deki geleceği merak konusu olan Mesut Özil konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Peki, Mesut Özil, Fenerbahçe’den ayrıldı mı?

Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Mesut Özil hangi takımla anlaştı?

Fenerbahçe ile Mesut Özil karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. Mesut Özil’in Medipol Başakşehir ile anlaşacağı yönünde iddialar ise kulislerde konuşuluyor.

Mesut Özil 25 Ocak 2021'de Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe ile 36 maça çıkan Mesut Özil 8 gol atıp 3 asit yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23