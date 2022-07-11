Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Mesut Özil hangi takımla anlaştı?
Birkaç ay önce kadro dışı bırakılan Mesut Özil’in Fenerbahçe’den ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Peki, Mesut Özil hangi takımla anlaştı?
Fenerbahçe’deki geleceği merak konusu olan Mesut Özil konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Peki, Mesut Özil, Fenerbahçe’den ayrıldı mı?
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Mesut Özil hangi takımla anlaştı?
Fenerbahçe ile Mesut Özil karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. Mesut Özil’in Medipol Başakşehir ile anlaşacağı yönünde iddialar ise kulislerde konuşuluyor.
Mesut Özil 25 Ocak 2021'de Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe ile 36 maça çıkan Mesut Özil 8 gol atıp 3 asit yaptı.