  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'da yer yerinden oynadı! Erdoğan’ın sözleri sonrası ülke karıştı

İşte yıkıldığı iddia edilen Kız Kulesi'nin son kareleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi dikkat çeken açıklama: Barış ve istikrarın korunmasındaki rolü büyük

EYT ile ilgili yeni gelişme: Son 7 yıl detayı

THY, 'yalı yalancısı' İmamoğlu'nun zorbalığını tek tek ifşa etti! 'Defalarca kez basıldı'

Savaşın seyrini değiştirmede hayati rolü olacak! Tamamen milli olarak üretildi

Firariler kudurdu! Alçak FETÖ'den Cihat Yaycı Paşa'ya ölüm tehdidi!

Sahildeki sıra dışı görüntünün nedeni belli oldu

Hangisi yalan söylüyor? Fatih Altaylı ve Garo Paylan arasında tapu kavgası

Ortalık yeniden kızışıyor! Trabzonspor'dan Ali Koç'a olay cevap
Spor Mesut Özil bakın izin gününde ne yapıyor?
Spor

Mesut Özil bakın izin gününde ne yapıyor?

Başakşehir'in yıldızı Mesut Özil, izin gününde Diriliş Ertuğrul izlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 19:52:00 -
Mesut Özil bakın izin gününde ne yapıyor?

Başakşehir'in yıldızı Mesut Özil, izin gününde Diriliş Ertuğrul izlediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük ses getirdi.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, Süper Lig'de yine eski performansından uzak bir görüntü sergiliyor.

Fenerbahçe'de aradığını bulamayan milli oyuncu, sezon öncesi Başakşehir'e transfer olmuştu.

Henüz burada da kadroya girmekte zorlanan 33 yaşındaki futbolcu verilen bir günlük tatili evinde Diriliş Ertuğrul izleyerek geçirdi.

"Özledik Engin abi"

Sosyal medya hesabından paylaştığı hikayesinde diziden bir kesit paylaşan Özil, "Özledik Engin Abi" notunu da düşmeyi ihmal etmedi.

Dizinin çok büyük hayranı olan Mesut, 2019 yılında Arsenal'de oynadığı dönemde de eşi Amine Gülşe'yle birlikte dizi setini ziyaret etmişti.

 

 

 

Yaptığı kumdan kale bakın neye sebep oldu!
Yaptığı kumdan kale bakın neye sebep oldu!

Dünya

Yaptığı kumdan kale bakın neye sebep oldu!

Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!
Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!

Spor

Beşiktaş'ta Denayer bombası patlamak üzere!

Galatasaray Adası'na silahlı saldırı
Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Spor

Galatasaray Adası'na silahlı saldırı

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!
Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Medya

Ferdi Tayfur'un son hali şaşırttı!

Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?
Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?

Aktüel

Galatasaray Adası'na ne oldu? Kimler ateş açtı? Can kaybı var mı?

Kırmızı kart gösteren hakeme bakın ne yaptılar!
Kırmızı kart gösteren hakeme bakın ne yaptılar!

Spor

Kırmızı kart gösteren hakeme bakın ne yaptılar!

Altın çocuk durdurulamıyor! Her maçta atıyor...
Altın çocuk durdurulamıyor! Her maçta atıyor...

Spor

Altın çocuk durdurulamıyor! Her maçta atıyor...

Milli yıldızı fena üzdüler!
Milli yıldızı fena üzdüler!

Spor

Milli yıldızı fena üzdüler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23