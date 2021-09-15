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Spor Messi'siz Barcelona, Bayern Münih karşısında ezildi
Spor

Messi'siz Barcelona, Bayern Münih karşısında ezildi

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçına çıkan Barcelona, Bayern Münih karşısında 0-3 yenilmesinin yanında maçı isabetli şutu olmadan tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 02:24:00 -
Messi'siz Barcelona, Bayern Münih karşısında ezildi

Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasıyla yerini doldurmakta zorlanan Barcelona, Bayern Münih'ten ağır bir darbe aldı.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Bayern Münih'i konuk etti.

İlk 15 dakikalık dilimde maç ortada gitse de Bayern Münih, 20. dakikadan itibaren ağırlığını ortaya koydu.

Messi'nin yeri doldurulamadı

34. dakika oynanırken Thomas Müller ceza sahası dışından yaptığı vuruşla skoru 1-0'a getirdi ve ilk 45 dakikayı Bayern Münih önde tamamladı.

56. dakikada Bayern Münih Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski ile farkı ikiye çıkardı. Lewandowski 85. dakikada bir kez daha sahne aldı ve farkı 3'e çıkardı.

90 dakika boyunca isabetli şut çekemeyen İspanyol ekibinde, gözler Messi'yi sık sık aradı.

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