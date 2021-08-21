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Spor

Messi'nin olmadığı maçta PSG farklı kazandı

Fransa Ligue 1'in üçüncü haftasında Paris Saint Germain, deplasmanda Brest'i 4-2 yendi. PSG'nin yeni transferi Lionel Messi maçta yer almadı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 00:47:00 -
Messi'nin olmadığı maçta PSG farklı kazandı

Fransa Ligue 1'in üçüncü haftasında Paris Saint Germain, Brest'e konuk oldu. Başkent ekibi Lionel Messi'nin oynamadığı maçı rahat kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren goller 23. dakikada Ander Herrera, 36. dakikada Kylian Mbappe, 73. dakikada Idrissa Gueye ve 90. dakikada Angel Di Maria'dan geldi. Brest'in gollerini ise 42. dakikada Franck Honorat ile 85. dakikada Steve Mounie kaydetti.

Paris ekibi bu sonuçla 2 maç sonunda ligdeki puanını 9'a çıkarırken ev sahibi 2 puanda kaldı. Paris Saint Germain'e bir sonraki hafta Reims'e konuk olacak. Brest ise Strasbourg deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.

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