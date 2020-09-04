Messi'nin Barcelona kararı belli oldu

Barcelona'ya sözleşme feshi için yazı gönderen ve ayrılığın eşiğine gelen Lionel Messi, kulüpte devam etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Kulüp başkanı Bartomeu'yu hedef alan Messi, Bartomeu'nun kulüp yönetiminin tam olarak felaket olduğunu, mutlu olmadığını ve ayrılmasına müsade edilmediğini belirtti. Messi, kanuni bir anlaşmazlığa engel olmak için kulüpte devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan Messi, Bartomeu'nun sezon sonunda geleceği ile ilgili istediği kararı verebileceğini söylediğini bildirdi. Bartomeu'nun Messi'ye gitmek istiyorsa gitmesini, kalmak istiyorsa kalmasını ifade ettiğini belirten Messi, ancak Kulüp Başkanı'nın karar günü geldiğinde kendisine verdiği sözleri tutmadığını belirtti.

Messi'nin ayrılma kararını yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın ayrıcalıkların bulunmadığı sözlerinden sonra aldığı ileri sürülmüştü.