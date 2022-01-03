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Spor Messi'den MLS açıklaması
Spor

Messi'den MLS açıklaması

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Lionel Messi, MLS'te forma giymek istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 01:00:00 -
Messi'den MLS açıklaması

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Lionel Messi, iddialara göre kariyerinin bir bölümünde Amerika Birleşik Devletleri'nde, MLS'te forma giymek istiyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama tecrübesini denemek istediğini belirten Messi, "Orada futbol oynamak veya yaşamak nasıl merak ediyorum. Kariyerimin sonraki dönemlerinde bunu gerçekleştirmek istiyorum ama bu gerçekleşir mi bilmiyorum." dedi.

Yetiştiği kulüp olan Barcelona'dan ayrılıp bu sezon başında PSG'nin yolunu tutan Messi'nin kontratı önümüzdeki sezonun sonunda sona erecek. Arjantinli forvet Fransız ekibi ile 16 resmi maça çıkıp 6 gol 5 asist ile mücadele etti.

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