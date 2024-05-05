Messi’den 1 gol 5 asist

Suudi Arabistan futbola milyarlarca dolar ayırdı, ülkeye yıldız futbolcuları doldurdu ve ligin kalitesini artırdı. Emperyalist Amerika ise futbolda atılım yapmak bir kenara, Hollywood taktikleriyle sadece reklam yaptı, birkaç iyi futbolcu dışında kimseyi ülkeye çekemedi ve dünyanın en kolay, en prestijsiz liglerinden biri haline geldi.