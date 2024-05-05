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Spor Messi’den 1 gol 5 asist
Spor

Messi’den 1 gol 5 asist

Yeniakit Publisher
2024-05-05 10:30:00 -
Messi’den 1 gol 5 asist

Dünyanın en kolay futbol liglerinden biri olan MLS’te Inter Miami takımında forma giyen Messi, NY RedBulls’a karşı 1 gol attı, 5 asist yaptı.

Suudi Arabistan futbola milyarlarca dolar ayırdı, ülkeye yıldız futbolcuları doldurdu ve ligin kalitesini artırdı. Emperyalist Amerika ise futbolda atılım yapmak bir kenara, Hollywood taktikleriyle sadece reklam yaptı, birkaç iyi futbolcu dışında kimseyi ülkeye çekemedi ve dünyanın en kolay, en prestijsiz liglerinden biri haline geldi. 

Amerikan futbol ligi MLS’te faaliyet yürüten Inter Miami takımında forma giyen Lionel Messi de ülke futboluna tek başına bir katkı sağlayamadı, yıldız futbolcular emeklilik yaşları gelmeden MLS’i tercih etmez oldu. 

Dün aşkamMLS’te dikkat çekici bir maç oynandı. Messili Inter Miami, NY RedBulls’u ağırladı. Mücadelede Messi 1 gol attı, 5 asist yaptı. 

Messi’nin performansı futbol kamuoyu tarafından gündem yapılmadı. Zira rakip takımda tanınan 1 futbolcu bile olmaması dikkatlerden kaçmadı. 

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