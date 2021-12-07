Messi ve Mbappe'nin tarihe geçti

A Grubu'nda son 16'ya kalmayı daha önce garantileyen Paris Saint-Germain sahasında grup sonuncusu Club Brugge'ü konuk etti.

Yıldızlar karması PSG maçın 2. dakikasında Mbappe ile öne geçti. Nuno Mendes'in şutunda top kaleciden döndü, Mbappe dönen topu tamamladı ve karşılaşmadaki ilk golü attı: 1-0. 5 dakika sonra yeniden sahneye çıkan Mbappe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topa gelişine vuran Mbappe 7. dakikada hem kendisinin hem takımının 2. golünü kaydetti: 2-0. Hızlı hücuma çıkan ev sahibi takımda Mbappe orta sahada rakibinden sıyrılıp topu Messi'ye gönderdi. Arjantinli yıldız ceza sahası dışından çektiği şutla skoru 38'de 3-0'a getirdi.

İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Club Brugge 68'de Mats Rits ceza sahası içerisinde Noa Lang tarafından kendisine gönderilen sert pası güzel bir şekilde kontrol etti. Kendisini tutan rakibini geçen Rits sert bir vuruşla topu sol alt köşeden ağlara gönderdi: 3-1. 76'da penaltı kazanan PSG'de Messi fırsatı kaçırmadı ve skoru 4-1'e getirdi.

PSG maçı 4-1 kazandı ve puanını 11 yaptı. Fransız temsilcisi Manchester City'nin ardından grubunu ikinci bitirdi.

Messi ve Mbappe'den rekor!

2 ve 7'de ağları sarsan Kylian Mbappe, 22 yıl 352 gün ile Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole ulaşan en genç futbolcu oldu.

Lionel Messi, Club Brugge'e gol atarak Şampiyonlar Ligi tarihinde 38 farklı takıma gol atan ilk oyuncu oldu.