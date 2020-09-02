Messi teklifi kabul etti! Tarihin en çok kazanan ismi olacak

Barcelona'dan ayrılması beklenen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, İngiltere ekibi Manchester City'nin 700 milyon euroluk transfer teklifini kabul etti. Messi bu anlaşmayla futbol tarihinin en çok kazanan futbolcusu olacak.

3 yıl Manchester City'de 2 Yıl New York City'de

Arjantinli futbolcu anlaşmayla birlikte 3 sezon Manchester City'de top oyanayacak. Messi daha sonra ise City Football Group'un ABD MLS Ligi takımlarından New York City'e geçecek. Sözleşmeye göre, Messi burada da 2 sezon top oynayacak.

Şirketten hisse

Messi 700 milyon euroluk anlaşmaya göre saatte 15 bin 900 euro kazanırken City Football Group şirketinin hisselerinden de bir bölüm alacak. Öte yandan Messi'nin Barcelona'dan ayrılık görüşmelerini babası Jorge Messi yarından itibaren başlatacak.