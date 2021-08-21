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Spor Messi sahne alıyor
Spor

Messi sahne alıyor

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Lionel Messi'nin sahaya çıkmasını bekleyen futbolseverlere müjdeyi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 19:50:00 -
Messi sahne alıyor

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Lionel Messi'nin sahaya çıkmasını bekleyen futbolseverlere müjdeyi verdi.
Son olarak Brest'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek üçte üç yapan PSG'de Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, Messi hakkında konuştu.
Pochettino, Arjantinli yıldızın gelecek hafta sahaya çıkabileceğini vurgulayarak, "Önümüzdeki hafta oldukça uzun geçecek. Her şey yolunda giderse Messi'nin Reims karşısında sahada olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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