Messi sahaya çıkmadan PSG'yi uçurdu!

Tarihin gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Lionel Messi, 21 yıllık Barcelona kariyerine nokta koyduktan sonra PSG'nin yolunu tutmuştu. Arjantinli'nin Fransız temsilcisinde senelik olarak yılda 71 milyon Euro, vergiler çıkarıldığında ise net 40 milyon Euro kazanması bekleniyor. Fakat Paris ekibi, bu rakamı sadece forma satışlarından çıkardı. 34 yaşındaki futbolcunun formalarının, ilk 24 saatte 832 bin adet satıldığı belirtildi. Yani ortalama 160 Euro olan formalardan PSG'nin kasasına toplamda 133 milyon Euro (1.3 milyar TL) girdi.



Messi'nin transferinden geçen süre içerisinde satılan formaların dünya genelinde de 1 milyonu geçtiği bildirildi. Ayrıca rekorların adamı Messi, bu rakamların ardından yeniden tarih yazdı. Arjantinli futbolcu, ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. CR7, Juventus'a transfer olduğunda ilk 24 saat içerisinde 520 bin adet forma satılmıştı.