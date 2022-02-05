Messi, PSG'ye geldiğine bin pişman!

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi, çok büyük pişmanlık yaşıyor.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası elemeleri için lige verilen arada Barcelona’dan eski takım arkadaşları Busquets, Jordi Alba ve Xavi ile yemekte bir araya geldi.

El Confidencial’ın haberine göre; yemekte PSG’ye uyum sağlayamadığını söylerken mutsuz olduğunu dile getirdiği Arjantinli yıldız, adapte olmakta zorlandığını açık bir dille söyledi.

BARCELONA'YI ÖZLEDİ

Yemekteki sohbette Arjantinli yıldız farklı bir ülke ve takımlara uyum sağlamanın çok zor olduğundan bahsetti. Yemekte ayrıca Messi'nin arkadaşlarını ve Barcelona'yı özlediği de gözlemlendi.