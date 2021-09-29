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Spor Messi PSG formasıyla ilk golünü attı
Spor

Messi PSG formasıyla ilk golünü attı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ikinci maçında PSG, sahasında Manchester City'i 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 00:31:00 -
Messi PSG formasıyla ilk golünü attı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda dev bir maç oynandı, Neymar, Kylian Mbappe ve Lionel Messi'li PSG, Jack Grealish, De Bruyne ve Riyad Mahrez'li Manchester City'yi konuk etti.

Parc des Princes'te oynanan maçı baştan sona üstün götüren PSG, Idrissa Gueye ve Lionel Messi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Lionel Messi, PSG formasıyla ilk golünü Manchester City'ye attı.

PSG 4 puanla liderlik koltuğunda oturdu. Manchester City ise 3 puanla 3. sırada kaldı.

A Grubu'ndaki diğer maçta Club Brugge, deplasmanda Leipzig'i 2-1 mağlup etti.

2. hafta maçlarının ardından A Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

1- PSG / 4 puan

2- Club Brugge / 4 puan

3- Manchester City / 3 puan

4- Leipzig / 0 puan

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