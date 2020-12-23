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Spor Messi, Pepe'nin rekorunu 46 yıl sonra kırdı
Spor

Messi, Pepe'nin rekorunu 46 yıl sonra kırdı

Barcelona formasıyla 644. golünü atan Messi, dünyaca ünlü eski futbolcu Pele'ye ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunun yeni sahibi oldu. Pele, 1957-1974 yılları arasında formasını giydiği Brezilya'nın Santos takımında 656 maçta 643 gol atmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:36:00 -
Messi, Pepe'nin rekorunu 46 yıl sonra kırdı

Barcelona formasıyla 644. golünü atan Arjantinli yıldız Lionel Messi, dünyaca ünlü eski futbolcu Brezilyalı Pele'ye ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunun yeni sahibi oldu.

Pele, 1957-1974 yılları arasında formasını giydiği Brezilya'nın Santos takımında 656 maçta 643 gol atmıştı.

46 yıl sonra rekor kırıldı

46 yıl sonra bu rekoru kıran ve 17 sezondur Barcelona'da oynayan Messi, 748. maçında 644. golünü ağlara gönderdi.

Kaynak: Dugout

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