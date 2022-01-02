Messi korona mı oldu? Messi sağlık durumu nasıl?
Paris Saint-Germain son dakika yaptığı açıklamada aralarında Lionel Messi’nin de bulunduğu 4 futbolunun korona testinin pozitif çıktığını açıkladı. Messi’nin korona olduğunun açıklanması sonrası Messi hayranları, Messi sağlık durumu nasıl? Messi’nin sağlık durumu iyi mi? Messi koronoyı nasıl atlatıyor? sorularını sormaya başladı.
Son dakika haberi: Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Fransız ekibi Paris Saint-Germain, takıma uygulanan korona virüs testlerinde 4 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Messi’nin sağlık durumu nasıl?
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüse yakalandığı, sağlık protokolleri gereği karantinalarının başlandığı ifade edildi. Messi’nin sağlık durumunun iyi olduğu da açıklandı.
İspanya, İngiltere ve Fransa'da liglere ara mı verilecek?
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, bu isimlerin; Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala olduğu kaydedildi. 4 futbolcunun da karantinaya girdiği aktarıldı. İspanya, İngiltere ve Fransa'da liglere ara verileceği konuşuluyor.
Messi kimdir?
Messi 24 Haziran 1984 tarihinde Arjantin'de doğdu. Tam adıyla Lionel Andrés Messi, tarihinde Arjantin'in en büyük üçüncü, Santa Fe eyaletinin ise en büyük şehri olan ve Paraná Nehri'nin batı kıyısında bulunan Rosario'da dünyaya geldi.
Futbola olan ilgisi küçük yaşlarından itibaren ailesi tarafından bilinen Messi, 1995 senesinde doğduğu şehrin önemli kulüplerinden Newell's Old Boys altyapısına gönderildi. Burada oynadığı oyun ile takım arkadaşlarından farklı bir geleceği olacağının sinyallerini veren Messi, sadece İspanya'nın değil, dünyanın en büyük kulüplerinden Barcelona'nın dikkatini çekti ve 2000 senesinde Barcelona altyapısına geçti.
Barcelona altyapısına geçtiği dönemde ailesiyle beraber Rosario'dan Barcelona'ya taşınan Messi, bu dönemde daha gelişmiş bir şehir olan Barcelona'da hormon tedavisi de görmeye başladı.
2000-04 yılları arasında Barcelona altyapısında bulunan Messi, tecrübe kazanması için Barcelona'nın üçüncü takımı olan Barcelona C ve ikinci takım olan Barcelona B'de birer sezon forma giydi.
Buralarda oynadığı oyunla Milli Takım çalışanlarının da dikkatini çekmeyi başaran genç forvet, 2004 senesinde Arjantin U-20 takımına çağrıldı. Barcelona pafta yeterince tecrübe kazandığı düşünülen Messi, ilk profesyonel sözleşmesini de 2004 senesinde Barcelona ile imzaladı.
La Liga'daki ilk profesyonel maçına henüz 17 yaşında çıkan Messi, en genç La Lia oyuncu unvanını kazanmasının yanı sıra, La Liga'da oynadığı ilk sezon attığı golle La Liga'da gol atan en genç futbolcu unvanını da kazandı.
Messi şu ana dek Barcelona formasıyla çıktığı 380'den fazla maçta attığı 350'den fazla golle 2004 senesinden bu yana takımının kazandığı 26 kupada en büyük pay sahibi oldu. 10 Ağustos 2021'de Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'e transfer oldu ve 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Messi, yıllık 35 milyon avro ve bonuslar kazanacak.
2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 ve 2016 La Liga Şampiyonluğu
2009, 2012, 2015 Copa del Rey Şampiyonluğu
2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 Supercopa de Espana Şampiyonluğu
2006, 2009, 2011 ve 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu
2009, 2011, 2015 UEFA Süper Kupası
2009, 2011 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
Ayrıca 2004 senesinden bu yana formasını giydiği Arjantin Milli Takımı ile de;
2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Birinciliği
2008 Yaz Olimpiyatları Birinciliği
2014 FIFA Dünya Kupası İkinciliği
2015 Güney Amerika Kupası İkinciliği yaşadı.
Messi'nin başarıları
2011 UEFA Avrupa'da En İyi Oyuncu Ödülü
2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 FIFA Ballon d'Or
2009 Ballon d'Or
2009 FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu
2008, 2009 ve 2010 FIFA Yılın Takımı
2007, Yılın En İyi Genç Oyuncusu
2009, 2010 ve 2011 La Liga Yılın Oyuncusu
2010 La Liga Gol Kralı
2007, 2009, 2010 La Liga Yılın Yabancı Oyuncusu
2007, 2009, 2010 La Liga Ibero-Amerika Yılın Oyuncusu
2010 Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü
2009, 2010, 2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Oyuncusu
2009 UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Forvet Oyuncusu
2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Maçın Adamı
2009, 2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Final Taraftarlarca Maçın Adamı
2008, 2009, 2010 UEFA Yılın Takımı
2005, 2007, 2008, 2009, 2010 Arjantin Yılın Futbolcusu
2009, 2010 FIFPro Yılın Oyuncusu
2006, 2007, 2008 FIFPro Özel Yılın Genç Oyuncusu
2007, 2008 FIFPro Yılın Genç Oyuncusu
2007, 2008, 2009, 2010 FIFPro World XI
2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Turnuvanın Oyuncusu
2005 Copa América Yılın Genç Oyuncusu
2009 World Soccer Yılın Oyuncusu
2006, 2007, 2008 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Golden Ball
2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10 sezonlarında ESM Yılın Takımı
2009 Onze d'Or
2007 Bravo Ödülü
2005 Tuttosport Yılın Oyuncusu
2009 Marca Leyenda
2007 UEFA Yılın Golü
91 Gol İle; Bir senede en çok gol atan futbolcu
50 Gol İle; La Liga tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu