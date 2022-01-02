Messi korona mı oldu? Messi sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi: Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Fransız ekibi Paris Saint-Germain, takıma uygulanan korona virüs testlerinde 4 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Messi’nin sağlık durumu nasıl?

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüse yakalandığı, sağlık protokolleri gereği karantinalarının başlandığı ifade edildi. Messi’nin sağlık durumunun iyi olduğu da açıklandı.

İspanya, İngiltere ve Fransa'da liglere ara mı verilecek?

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, bu isimlerin; Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala olduğu kaydedildi. 4 futbolcunun da karantinaya girdiği aktarıldı. İspanya, İngiltere ve Fransa'da liglere ara verileceği konuşuluyor.

Messi kimdir?

Messi 24 Haziran 1984 tarihinde Arjantin'de doğdu. Tam adıyla Lionel Andrés Messi, tarihinde Arjantin'in en büyük üçüncü, Santa Fe eyaletinin ise en büyük şehri olan ve Paraná Nehri'nin batı kıyısında bulunan Rosario'da dünyaya geldi.

Futbola olan ilgisi küçük yaşlarından itibaren ailesi tarafından bilinen Messi, 1995 senesinde doğduğu şehrin önemli kulüplerinden Newell's Old Boys altyapısına gönderildi. Burada oynadığı oyun ile takım arkadaşlarından farklı bir geleceği olacağının sinyallerini veren Messi, sadece İspanya'nın değil, dünyanın en büyük kulüplerinden Barcelona'nın dikkatini çekti ve 2000 senesinde Barcelona altyapısına geçti.

Barcelona altyapısına geçtiği dönemde ailesiyle beraber Rosario'dan Barcelona'ya taşınan Messi, bu dönemde daha gelişmiş bir şehir olan Barcelona'da hormon tedavisi de görmeye başladı.

2000-04 yılları arasında Barcelona altyapısında bulunan Messi, tecrübe kazanması için Barcelona'nın üçüncü takımı olan Barcelona C ve ikinci takım olan Barcelona B'de birer sezon forma giydi.

Buralarda oynadığı oyunla Milli Takım çalışanlarının da dikkatini çekmeyi başaran genç forvet, 2004 senesinde Arjantin U-20 takımına çağrıldı. Barcelona pafta yeterince tecrübe kazandığı düşünülen Messi, ilk profesyonel sözleşmesini de 2004 senesinde Barcelona ile imzaladı.

La Liga'daki ilk profesyonel maçına henüz 17 yaşında çıkan Messi, en genç La Lia oyuncu unvanını kazanmasının yanı sıra, La Liga'da oynadığı ilk sezon attığı golle La Liga'da gol atan en genç futbolcu unvanını da kazandı.

Messi şu ana dek Barcelona formasıyla çıktığı 380'den fazla maçta attığı 350'den fazla golle 2004 senesinden bu yana takımının kazandığı 26 kupada en büyük pay sahibi oldu. 10 Ağustos 2021'de Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'e transfer oldu ve 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Messi, yıllık 35 milyon avro ve bonuslar kazanacak.

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 ve 2016 La Liga Şampiyonluğu

2009, 2012, 2015 Copa del Rey Şampiyonluğu

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 Supercopa de Espana Şampiyonluğu

2006, 2009, 2011 ve 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

2009, 2011, 2015 UEFA Süper Kupası

2009, 2011 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Ayrıca 2004 senesinden bu yana formasını giydiği Arjantin Milli Takımı ile de;

2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Birinciliği

2008 Yaz Olimpiyatları Birinciliği

2014 FIFA Dünya Kupası İkinciliği

2015 Güney Amerika Kupası İkinciliği yaşadı.

Messi'nin başarıları

2011 UEFA Avrupa'da En İyi Oyuncu Ödülü

2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 FIFA Ballon d'Or

2009 Ballon d'Or

2009 FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu

2008, 2009 ve 2010 FIFA Yılın Takımı

2007, Yılın En İyi Genç Oyuncusu

2009, 2010 ve 2011 La Liga Yılın Oyuncusu

2010 La Liga Gol Kralı

2007, 2009, 2010 La Liga Yılın Yabancı Oyuncusu

2007, 2009, 2010 La Liga Ibero-Amerika Yılın Oyuncusu

2010 Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü

2009, 2010, 2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Oyuncusu

2009 UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Forvet Oyuncusu

2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Maçın Adamı

2009, 2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Final Taraftarlarca Maçın Adamı

2008, 2009, 2010 UEFA Yılın Takımı

2005, 2007, 2008, 2009, 2010 Arjantin Yılın Futbolcusu

2009, 2010 FIFPro Yılın Oyuncusu

2006, 2007, 2008 FIFPro Özel Yılın Genç Oyuncusu

2007, 2008 FIFPro Yılın Genç Oyuncusu

2007, 2008, 2009, 2010 FIFPro World XI

2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Turnuvanın Oyuncusu

2005 Copa América Yılın Genç Oyuncusu

2009 World Soccer Yılın Oyuncusu

2006, 2007, 2008 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Golden Ball

2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10 sezonlarında ESM Yılın Takımı

2009 Onze d'Or

2007 Bravo Ödülü

2005 Tuttosport Yılın Oyuncusu

2009 Marca Leyenda

2007 UEFA Yılın Golü

91 Gol İle; Bir senede en çok gol atan futbolcu

50 Gol İle; La Liga tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu