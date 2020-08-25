Messi bırakıyor mu? Barcelona'da şok

Lionel Messi'nin, Barcelona'dan ayrılmak istediğini kulübe bildirdiği öne sürüldü.

İspanyol ve Arjantin basınında Arjantinli futbolcu Messi'nin ayrılma isteğini Barcelona'ya bir faks göndererek ilettiği, gelecek sezon takımda olmak istemediğini ve sözleşmesinin bedelsiz olarak feshedilmesini istediği iddia edildi.

Son olarak 2017 senesinde Barcelona ile sözleşme yenileyen Lionel Messi'nin 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

Messi serbest kalma bedelini ödeyecek mi?

Barcelona Kulübü ve Messi arasında belirsizliğin olduğu en mühim konunun, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi halinde daha önceden belirlenen 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı olduğu belirtiliyor.

İspanyol medyasında, Lionel Messi'nin ayrılma kararını bir sene önce haber vermesi kaydıyla serbest kalma bedelinin geçerli olmadığı ileri sürülüyor.

Sport gazetesinde ise Arjantinli futbolcunun faksını hemen yanıtlayan Barcelona'nın, Messi'nin bedelsiz serbest kalma isteğinin, 'hukuki dayanağı olmadığı' gerekçesiyle kabul edilmediği ifade edildi.

Messi, alt yapısında yetiştiği Barcelona'da 20 senedir oynuyor.

'Kovid-19 testine katılmayacak'

Barcelona'nın kaptanlığını yapan Messi'nin, ayrılma kararı nedeniyle pazartesi günü tüm takıma yapılacak koronavirüs testine de katılmayacağı iddia ediliyor.

Ayrıca Messi'nin ayrılacağı haberlerinden sonra Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan, eski futbolcu Carles Puyol, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Saygı ve hayranlık, Leo. Benden tam destek, dostum" ifadelerini kullanırken, Luis Suarez de bu paylaşıma alkış emojisiyle destek oldu.