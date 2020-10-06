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Teknoloji Messenger ve Instagram'ı birleştirme kararı almıştı: Facebook'a dava şoku!
Teknoloji

Messenger ve Instagram'ı birleştirme kararı almıştı: Facebook'a dava şoku!

ABD Federal Ticaret Komisyonu, Whatsapp, Instagram ve Messenger hizmetlerini birleştirme kararı alan Facebook'a yeni bir antitröst davası açmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 01:01:00 -
Messenger ve Instagram'ı birleştirme kararı almıştı: Facebook'a dava şoku!

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya devlerinden Facebook, geçtiğimiz günlerde Whatsapp, Instagram ve Messenger gibi hizmetlerini birleştirme kararı almıştı. ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun, Facebook'a bu kararının akabinde yeni bir antitröst davası açmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Bizzat ABD hükümeti tarafından açılacak davanın sebebi ise henüz açıklanmadı.

Ancak davanın Whatsapp, Instagram ve Messenger gibi hizmetlerinin birleştirilme kararına karşı açılacağı iddia edildi.

Facebook avukatlarından açıklama geldi

Facebook'un avukatları, söz konusu davanın Whatsapp, Instagram ve Messenger gibi hizmetlerinin birleştirilme kararına karşı açılacağı iddialarına karşılık açıklama yaparak bu hizmetlerin artık birbirinden ayrılmasının mümkün olmayacağını belirtti.

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