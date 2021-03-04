“Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi”ndeki 40 bin öğretmene patent eğitimi

Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar attıklarını dile getiren Özer, “Proje ile ilgili çalışmalar, planlandığı gibi devam ediyor. 2020’de proje kapsamındaki okullarımıza yaklaşık 176 milyon liralık destek sağladık. Projenin hedeflerinden bir tanesi de seçilen 1000 okuldaki yönetici ve öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimi desteği sağlamaktı. Bu amaçla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, fikri mülkiyet ve sınai haklar ile ilgili iki aylık bir eğitim programı düzenlediler. Eğitimler, Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) görev yapan öğretmenler tarafından gerçekleştirildi. Bu yılın ocak ve şubat ayında verilen eğitimlere 1000 okulda bulunan 40 bin 166 meslek öğretmeninin tamamı katıldı. Sürece katkı veren Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına, 81 il müdürümüze, eğitime katılan öğretmenlerimize, 81 ildeki BİLSEM’lerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.