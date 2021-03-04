  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi”ndeki 40 bin öğretmene patent eğitimi
Eğitim

“Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi”ndeki 40 bin öğretmene patent eğitimi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Mesleki Eğitimde 1000 Okul” projesinin, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 16:55:00 -
“Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi”ndeki 40 bin öğretmene patent eğitimi

Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar attıklarını dile getiren Özer, “Proje ile ilgili çalışmalar, planlandığı gibi devam ediyor. 2020’de proje kapsamındaki okullarımıza yaklaşık 176 milyon liralık destek sağladık. Projenin hedeflerinden bir tanesi de seçilen 1000 okuldaki yönetici ve öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimi desteği sağlamaktı. Bu amaçla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, fikri mülkiyet ve sınai haklar ile ilgili iki aylık bir eğitim programı düzenlediler. Eğitimler, Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) görev yapan öğretmenler tarafından gerçekleştirildi. Bu yılın ocak ve şubat ayında verilen eğitimlere 1000 okulda bulunan 40 bin 166 meslek öğretmeninin tamamı katıldı. Sürece katkı veren Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına, 81 il müdürümüze, eğitime katılan öğretmenlerimize, 81 ildeki BİLSEM’lerde görev yapan yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadirov'dan Putin'in uykularını kaçıracak açıklama: 250 bin dolar karşılığında söylerim
Dünya

Kadirov'dan Putin'in uykularını kaçıracak açıklama: 250 bin dolar karşılığında söylerim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden iş adamı ve Wagner adlı Rus güvenlik şirketinin sahibi Yevgeniy Prigozhin'in Çeçenist..
Akılalmaz dolandırıcılık! Bu numaraya kanmayın
Yerel

Akılalmaz dolandırıcılık! Bu numaraya kanmayın

Manisa'da bir kişiyi arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp 21 bin TL dolandıran şüphelilerden biri, Adıyaman'da, diğeri ise Gazia..
Bölgede Türkiye de yer alıyor! Rusya ve ABD gemilerini peş peşe yolladı
Dünya

Bölgede Türkiye de yer alıyor! Rusya ve ABD gemilerini peş peşe yolladı

Son dönemde stratejik öneme sahip olmaya başlayan ve Türkiye'nin Sevakin Adası ile yer aldığı Sudan'da Rusya ve ABD arasında büyük bir yarış..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay