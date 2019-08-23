0553 313 94 23

Meslek odalarından Karagöl seferberliği

Meslek odaları Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Karagöl’ü tekrar eski haline getirmek için çalışmalara başladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:16
Meslek odalarından Karagöl seferberliği

Meslek odaları Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Karagöl’ü tekrar eski haline getirmek için çalışmalara başladı.


Çeşitli odalara mensup mühendislerden oluşan heyet, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Durdu ve Belediye Meclisi Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri ile birlikte Karagöl’ü yerinde inceledi. Karagöl konusunda heyete bilgi veren Uğur Sertaslan, Karagöl’deki suyun iyi niyetli bir çalışma sonucu kaybolduğunu, mesire alanı için 2009’da bir proje yapıldığını, bu proje yapılırken burada bir takım toprak kaymaları olduğunu anlattı. Sertaslan, bBu süreçle beraber Karagöl’ün kuruduğunu belirtti. Sertaslan, gölde endemik bitkilerin mevcut olduğunu kaydetti.


Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Osman Durdu ise, Karagöl’ün doğal afetlerden değil, yanlış yapılan çalışmalar yüzünden kaybolduğunu belirtti. Durdu, Karagöl’ün tekrar eski haline gelmesini umduklarını söyledi.


Köy muhtarı Kenan Turan ise, Gemlik Belediyesi öncülüğünde gelen heyete teşekkür ederken, 9 yıldan beri Karagöl’deki sancılı sürecin devam ettiğini belirtti. Turan, gölün tekrar eski haline kavuşmasını beklediklerini söyledi.


Karagöl’ü incelemeye gelen heyet adına basın mensuplarına açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası temsilcisi Alican Saban, “Bugün ve daha önce yaptıkları çalışmalar neticesinde tektonizma sonucu heyelan gölü olarak oluşmuş. Burada daha önce iyi niyetli bir çalışma gerçekleşmiş, heyelan yüzünden Karagöl bu hale gelmiş. Biz incelemelerimizi yaptık. Çok yakında gölet hakkında bir rapor sunacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:16
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden minik Selin’in organları 6 çocuğa umut oldu
    1. Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden..
    2. "Türkiye'yi değişen risklere dayanıklı..
    3. Avrupa Paralimpik Bocce Şampiyonası
    4. Emine Bulut’un kardeşi detayı anlattı!
    5. Günyüzülüler Derneği’nden Başkan..
    6. Ahlaksız Siyonistler harekete geçti!..
    7. İşadamından çilek üreticilerine destek
    8. Yunusemreli güreşçiler Zonguldak’ta..
    9. Kaymakam Alkan’a veda yemeği
    10. Devlet büyüklerinin ismiyle..
    11. Sağlık için her gün 10 bin adım..
    12. Denizli'deki depremin yaraları sarılıyor
    13. Elazığ’da 50 bin metrekareye "Kent..
    14. Yuva çocukları ve yaşlıları buluşturan..
    15. Finlandiya’dan AB’ye ‘Brezilya’dan..
    16. AK Parti MKYK toplandı
    17. DTSO tarihi binayı Sanayi Mektebi..
    18. Ünye'yi yine sel vurdu
    19. Samsun'da sel felaketi! 1 kişi öldü
    20. SGK, kayıt dışı istihdama göz..
    21. Irak'ın eski Başbakanı'ndan "İsrail'e..
    22. Yerli uçağın adresi Yenişehir oldu
    23. Deniz Baykal'dan flaş çağrı: Harekete..
    24. TOKİ 2020 yılında kampanya yapacak mı?..
    25. Kayyuma destek ziyaretleri devam ediyor
    26. Uzmanlar bağımlılık yapan 'TikTok'a..
    27. AK Parti Milletvekili Kiler,..
    28. Rusya'da "casuslukla" suçlanan ABD..
    29. Türksat AŞ, MXGP'nin iletişim sponsoru..
    30. Yapıcı: "Fatsalılar gönlümde taht..
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar