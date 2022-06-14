Meslek lisesini bitireni havada kapıyorlar

Okuldaki otomotiv elektromekanik, iş makineleri, boya ve gövde ile elektrikli araçlar bölümlerinde eğitim alan öğrencilere daha mezun olmadan iş teklifleri geliyor. İlk mezunlarını 2019 yılında veren liseden bugüne kadar 224 öğrenci mezun olurken, öğrencilerden 179'u Trabzon'da çeşitli sektörlerde istihdam edildi. Okul yönetimi de bu yıl ilk kez öğrencilerine yönelik hazırlanan "Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği" kapsamında yurt dışında staj yaparak, yeni teknolojileri tanıma imkanı sundu. Proje kapsamında "Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinde Motorlu Araçlarda Önleyici Bakım Stajı" için 10 öğrenci ve 2 öğretmen 20 Mart- 9 Nisan tarihleri arasında İspanya'nın Marbella şehrine ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenciler, staj yapacakları ülkede araç servislerindeki işçilerle bir arada çalışarak, önleyici bakım konularında okuldaki eğitimlerini pekiştirdiler.

Staj yaptıkları servislerde kendilerini ispat eden öğrencilere, mezun olduklarında okul tarafından verilen AB'de geçerli mesleki yeterlilik belgesi sayesinde iş teklifi de yapıldı. Okul müdürü Halil İbrahim Aydın, motor alanında eğitim veren bir okul olduklarını ifade ederek, hem akademik anlamda hem de sanayi ihtiyacını karşılayacak mesleki anlamda teknik altyapıya sahip öğrencileri yetiştirerek, sanayinin gelişimine destek verdiklerini söyledi.

Aydın, sınıfları her dersin özelliğine göre düzenlediklerini dile getirerek, AB projeleri kapsamında da öğrencilerine yurt dışında staj imkanı sunduklarını ifade etti.