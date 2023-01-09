Meslek lisesinden bir yılda 2.4 milyon lira ciro

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile yaptığı protokolle öğrencilerine istihdam garantisi ve burs imkanı sunan meslek lisesi, bu özelliğiyle bölgenin en çok tercih edilen okullarından biri haline geldi.

Meslek lisesi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ile Kimya, Elektrik-Elektronik, Metal teknolojileri programlarında uygulamalı eğitim veriyor.

Atölyelerinde mobilya, temizlik malzemeleri, elektrik ve metal teknolojisi ürünleri üretilen okulda geçen sene 2 milyon 387 bin lira ciro elde edildi. Sağlanan gelirle öğrencilere döner sermayeden çalışmalarının karşılığı olarak ödeme yapılıyor, atölyelerin bakım ve yenileme konusundaki ihtiyaçları gideriliyor. Döner sermaye çalışmaları kapsamında her geçen yıl üstüne koyarak devam ettiklerini belirten Okul müdürü Fatih Olğun, “İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlar ile il genelinde ihtiyaçları gidermek adına elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.