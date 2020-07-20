Meslek lisesi taban puanları yüzdelik dilim LGS tercih robotu 2020

2020 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ailelerin ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca 20 Haziran'da yapılan geçtiğimiz günlerde açıklanan merkezi sınavın sonuçlarına göre, lise tercihleri 20 Temmuz Pazartesi günü itibariyle başladı. LGS tercih robotundan yüzdelik dilimlerine göre yapılacak olan tercih işlemleri, 29 Temmuz'a kadar devam edecek. Öğrenciler 10 adet lise tercihinde bulunabilecek.

MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açtı. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

LGS lise tercihlerin nasıl yapılır?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.