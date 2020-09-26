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Eğitim Meslek liselilere staj müjdesi
Eğitim

Meslek liselilere staj müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) mesleki eğitime ilişkin illere yazı gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:43:00 -
Meslek liselilere staj müjdesi

Yazıda, Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin; işletmenin talebi, velisinin izni ve işletmelerin koronavirüs salgınına yönelik tedbirleri alması şartıyla 28 Eylül’den itibaren işletmede beceri eğitimi veya stajlarına başlayabileceği belirtildi. İşletmelere gönderilemeyen öğrencilerin ise koronavirüs salgınına yönelik tedbirler alınarak, “İşletmede Beceri veya Meslek Eğitimi” derslerini okullarında yapabileceği ifade edildi.

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