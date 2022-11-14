Meslek liseliler, çalışma hayatına sanal gerçeklik gözlüğüyle hazırlanıyor
Hatay'da İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, iş dünyasına teorik ve pratik eğitimlerle hazırlanıyor.
Öğrenciler, derslerde öğrendikleri arıza tespit ve tamir sürecini, haftada 10 saat sanal gerçeklik gözlüğüyle verilen eğitimde uygulamalı olarak da görüyor. Okul müdürü Yusuf Yıldırım “Sanal gerçeklik gözlüğüyle yapılan uygulamalarda öğrencilerimiz, otomobil veya kamyonlardaki bütün parçaları tek tek tanıma imkanı buluyor, çalışma ortamını birebir yaşayıp görüyorlar” dedi.