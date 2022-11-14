  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Meslek liseliler, çalışma hayatına sanal gerçeklik gözlüğüyle hazırlanıyor
Eğitim

Meslek liseliler, çalışma hayatına sanal gerçeklik gözlüğüyle hazırlanıyor

Hatay'da İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, iş dünyasına teorik ve pratik eğitimlerle hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 10:38:00 -
Meslek liseliler, çalışma hayatına sanal gerçeklik gözlüğüyle hazırlanıyor

Öğrenciler, derslerde öğrendikleri arıza tespit ve tamir sürecini, haftada 10 saat sanal gerçeklik gözlüğüyle verilen eğitimde uygulamalı olarak da görüyor. Okul müdürü Yusuf Yıldırım “Sanal gerçeklik gözlüğüyle yapılan uygulamalarda öğrencilerimiz, otomobil veya kamyonlardaki bütün parçaları tek tek tanıma imkanı buluyor, çalışma ortamını birebir yaşayıp görüyorlar” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23