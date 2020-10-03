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Eğitim Meslek liselerinde yüz yüze dersler pazartesi günü başlıyor
Eğitim

Meslek liselerinde yüz yüze dersler pazartesi günü başlıyor

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerin uygulama kazanımları, 5 Ekim’den itibaren yüz yüze eğitimle verilecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:27:00 -
Meslek liselerinde yüz yüze dersler pazartesi günü başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce illere “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Uygulamalı Eğitim”e ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 28 Eylül’den itibaren başladığı anımsatıldı. Yazıya göre, 5 Ekim’den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin “meslek.eba.gov.tr” adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.

Her ders saati 30 dakika

Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.

Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

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