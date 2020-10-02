Meslek liselerinde uygulamalı dersler ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine 2020-2021 eğitim öğretim için 31 Ağustos’ta okulların uzaktan eğitimle açılmasını tavsiye etmişti. MEB, Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine 31 Ağustos’ta okulları uzaktan eğitimle açtı. Hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri ise 21 Eylül’den itibaren kademeli olarak okullarda yüz yüze eğitim öğretime başlattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde meslek liselerin uygulamalı eğitime başlayacağını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından tüm illere uygulamalı eğitim öğretim için yazı gönderildi. Buna göre, Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerini uygulamalı eğitimi 5 Ekim 2020 tarihinden itibaren yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

Meslek liselerinde uygulamalı ders saatleri ne kadar olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Meslek liselerinde uygulamalı ders saatlerine ilişkin detayları paylaştı. Buna göre,

Meslek liseleri uygulamalı eğitim öğretim detayları için tıklayınız.