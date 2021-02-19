Meslek liseleri ne zaman açılıyor?

Liseler ne zaman açılacak, sınavları ne zaman uygulanacak? Lise sınavları iptal mi? soruları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Lise sınavları ile ilgili meraklı arayış günlerdir devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı liseler için sınavlar iptal mi sorusu gündemden düşmüyor. Bu kapsamda merak edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin açılacağı tarih netleşmiş oldu.

Hangi lise ne zaman açılacak?

Son dakika haberlere göre MEB, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;Salgının seyrine göre okul risk değerlendirmesi yapılarak okulları açma konusunda ilin kendi koşulları içerisinde gerekli adımları atabilmesi için gerekli adımları atıyoruz.

İkinci yarı yılın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bu ilk adımı takip edecek adımımız 1 Mart’ta okul öncesi ve 8 ve 12. sınıf öğrencileri için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde de salgının ölçütü göz önüne alınarak, ilin kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.