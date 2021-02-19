  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koronavirüste endişelendiren haber! Testlerde de görünmüyor

Uzman isim tehlikeyi açıkladı: İran ile işbirliği yapabilirler

Cezaevlerinde koronavirüs aşılaması başladı

Dünya devi Samsung'dan flaş Türkiye hamlesi! Tam 3 milyon...

İmamoğlu tükürdüğünü böyle yaladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidip...

NASA’da görev yapan bilim insanı açıkladı! ‘Türkiye süper güç olacak’

Kanlı saldırıların planlayıcısıydı! Aranan bombacı yakalandı

Sürpriz açıklamayı yaptı! Türkiye'ye yatırım yapabilirler

Yunanistan'a Türkiye uyarısı: Silahlar konuşursa...

ABD’den Türkiye itirafı: Devir artık değişti, Rusya geri adım atmak zorunda kaldı
Eğitim Meslek liseleri ne zaman açılıyor?
Eğitim

Meslek liseleri ne zaman açılıyor?

Meslek liseleri ne zaman açılıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika duyurusunda bulundu. Öğrencileri yakından ilgilendiren bu haber birçok öğrenciyi arayışa geçirdi. Okullar açılıyor mu, okullar ne zaman açılacak? soruları büyük ilgi görmeye başladı. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin açılacağı tarih de belli oldu. Peki, Meslek liseleri ne zaman açılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-19 19:25:00 -
Meslek liseleri ne zaman açılıyor?

Liseler ne zaman açılacak, sınavları ne zaman uygulanacak? Lise sınavları iptal mi? soruları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Lise sınavları ile ilgili meraklı arayış günlerdir devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı liseler için sınavlar iptal mi sorusu gündemden düşmüyor. Bu kapsamda merak edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin açılacağı tarih netleşmiş oldu.

Hangi lise ne zaman açılacak?

Son dakika haberlere göre MEB, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;Salgının seyrine göre okul risk değerlendirmesi yapılarak okulları açma konusunda ilin kendi koşulları içerisinde gerekli adımları atabilmesi için gerekli adımları atıyoruz.

İkinci yarı yılın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bu ilk adımı takip edecek adımımız 1 Mart’ta okul öncesi ve 8 ve 12. sınıf öğrencileri için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde de salgının ölçütü göz önüne alınarak, ilin kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kimseyi takmıyorlar! Boğaziçi 'Üniversite'si bu cesareti nereden alıyor?
Gündem

Kimseyi takmıyorlar! Boğaziçi 'Üniversite'si bu cesareti nereden alıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan atadığı için rektör bahanesiyle ortalığı savaş alanına çeviren Boğaziçi Üniversitesi’ndeki klik, kendinden olmayan aka..
Rusya’dan Türkiye ile görüştükten sonra skandal askeri hamle
Dünya

Rusya’dan Türkiye ile görüştükten sonra skandal askeri hamle

ABD’deki Biden yönetimiyle birlikte Suriye’de hareketlilik var. Rusya ve Esed, TSK’nın terörden arındırdığı El Bab’a son iki gün içinde 300’..
Sürpriz açıklamayı yaptı! Türkiye'ye yatırım yapabilirler
Ekonomi

Sürpriz açıklamayı yaptı! Türkiye'ye yatırım yapabilirler

Birleşik Krallık Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin, Türkiye'ye yatırım yapma konusunda düşüncelerinin olduğunu söyledi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay