Meslek eğitimi alan bir adım önde oluyor

Milli Eğitim Bakanı Özer, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Türkiye’nin eğitimde son 19 yılda kitleselleşme evresine girdiğini ve okullaşma oranlarını artırdığını, eğitimin önündeki engelleri kaldırdığını söyleyen Bakan Özer, başörtüsü yasağının kaldırılmasından katsayı uygulamasının mağduriyetlerine kadar eğitim sistemine yatırım yapıldığını aktardı.

Katsayı zulmü, travma yaşattı

Katsayı uygulamasının kaldırılmadan önce meslek liseleriyle ilgili ciddi bir travma yaşattığını belirten Bakan Özer, bunun 3 maliyeti bulunduğunu aktararak, “Bir, meslek liseleri iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştiremez hale geldi. İkincisi, akademik olarak başarısız öğrencileri homojen bir şekilde bir okul türünde kümelediği için okullar arası başarı farkı Cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar belirgin hale geldi. Üçüncüsü, okullardaki, meslek liselerindeki bu homojen kümelenme terk ve disiplin vakalarını artırdı yani ön göremediğimiz, ön görülemeyen sosyolojik vakalara, problemlere yol açtı, madde bağımlılığından farklı şeylere kadar” ifadesini kullandı.

Bakan Özer, üniversite sınavı döneminde lise son sınıf öğrencilerinin yaşadıkları okula devam stresine ilişkin soru üzerine, “12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Sorumluluk sınavına girip sınıf geçmeyle ilgili de çok esneklik yapacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Özer, 2012 yılında katsayı uygulaması kaldırıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitime yönelik çok ciddi projeler yaptığını belirterek “En kritik olan hamle şu; biz kim için meslek lisesinde öğrenci yetiştiriyoruz? Sektör için. Artık sistem değişti, ana istihdam kaynağı özel sektör. Bizim yaptığımız şey şu; sektörün temsilcilerini eğitim verdiğimiz tüm alanlarda mesleki eğitim içerisine dahil etmek. Müfredatı birlikte belirliyoruz, işletmede beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz, öğretmenlerin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte planlıyoruz, başarılı öğrencilere burs veriliyor ve istihdam önceliği veriliyor.”

Mesleki eğitimin çocukların istihdamla ilgili elini güçlendirdiğini belirten Bakan Özer, mesleki eğitimin bir ülkenin genç işsizlik oranını düşürdüğünü ve istihdam edilebilirliğin arttığını vurguladı. Bakan Özer, “Öğrenci sayısına bakılmaksızın artık köylerde okullarımız öğrenci alabilecekler. O imkan varsa köy okulu olarak orayı çalıştıracağız. Eğer yeterince öğrenci yoksa o köy okulu binasını halk eğitim merkezine dönüştüreceğiz” dedi.

Mesleki eğitimdeki üretim kapasitesi 200 milyonluk bantlardan 2021 yılında 1 milyar 162 milyona çıktığı bilgisini paylaşan Özer “Öğrencilerimiz yaklaşık 55 milyon civarında pay aldılar üretimi yaptıkları katkı oranında. Yani öğrenci bir taraftan kaliteli eğitim alırken bir taraftan cebine para giriyor” değerlendirmesin bulundu.

50 AR-GE merkezinin açılışını yaptıklarını anımsatan Özer, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bunlar mesleki eğitim tarihinde ilk kez olan şeyler. Artık mesleki eğitimde patent, faydalı model, marka, tasarım üretimi yapılıyor, bunlar ticarileştiriliyor. Mesleki eğitim tarihinde ilk defa yurt dışına ihracat yaptı.”

Öğrenci sayısına bakılmaksızın artık köylerde okullarımız öğrenci alabileceğini aktaran Bakan Özer, “O imkan varsa köy okulu olarak orayı çalıştıracağız. Eğer yeterince öğrenci yoksa o köy okulu binasını halk eğitim merkezine dönüştüreceğiz” dedi.