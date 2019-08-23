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MESKİ’den Büyük Kösebalcı Mahallesindeki su kesintisine ilişkin açıklama

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus’un Büyük Kösebalcı Mahallesinde Kurban Bayramından bu yana yaşanan su kesintisinin kendilerinden kaynaklanmadığını açıkladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:10
MESKİ’den Büyük Kösebalcı Mahallesindeki su kesintisine ilişkin açıklama

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus’un Büyük Kösebalcı Mahallesinde Kurban Bayramından bu yana yaşanan su kesintisinin kendilerinden kaynaklanmadığını açıkladı. Vatandaşların su borcunu ödememeleri nedeniyle sulama kooperatifi tarafından su verilmediğini belirten MESKİ yetkilileri, Büyük Kösebalcı’ya içme suyu hattının bir ayda tamamlanacağı bildirildi.


MESKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde sosyal medyada yer alan Tarsus ilçesi Büyük Kösebalcı Mahallesinde Kurban Bayramından bu yana su kesintisi yaşandığı konusundaki paylaşımlar üzerine açıklama yapıldı. “Sosyal medyadaki ‘Büyük Kösebalcı Mahallesinde bayramdan bu yana su yok’ paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


“MESKİ Genel Müdürlüğümüz; Tarsus ilçesi Ulaş Mahallesinden çıkış alarak, Sucular, İbrişim, Karadirlik, Küçük Kösebalcı, Büyük Kösebalcı Mahallelerini içme suyuna kavuşturmak amacıyla ‘Pamuklu Eshab-ı Kehf Grubu 3. Kısım İçme Suyu Yapımı’ adı altında ihale yapmış olup, içme suyu hattı döşeme çalışmalarına başlamıştır. Çalışmalara Ulaş çıkışından başlanarak, Sucular ve İbrişim Mahallelerinin içme suyu boru döşemesi tamamlanmıştır. İbrişim-Karadirlik arasındaki mesafenin de 2 veya 3 gün içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.”


Çalışmalar kapsamında, sadece Muhat Irmağı ile Küçük Kösebalcı ve Büyük Kösebalcı arasındaki bölümün kaldığı ve yaklaşık bir ayda bitirilmesinin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, “Büyük Kösebalcı’da suyun akmaması; vatandaşlarımızın kullandıkları suyun ücretini sulama kooperatifine ödememeleri nedeniyle kooperatifin elektrik parasını yatıramaması, bu nedenle kullanım amaçlı temin edilen suyun, kooperatif tarafından verilmemesinden kaynaklanmaktadır. MESKİ, Büyük Kösebalcı’da sondaj suyunun uygun olmamasından dolayı içme suyu hizmeti verememektedir. Çalışmalar yaklaşık bir ay gibi bir süre sonra tamamlanacak olup, vatandaşlarımız sağlıklı içilebilir içme suyuna kavuşturulacaktır. Bu açıklamalar çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzce halkımıza sağlıklı ve içilebilir su verilmesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterildiği açık olup, idaremizin açıklamalarının esas alınması gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:10
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