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MESKİ, 9 milyon 300 bin TL’lik borçlanma yetkisini aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, olağanüstü genel kurulun ikinci birleşiminde, Enerjisa Güvence Bedelini karşılamak üzere teminat mektubu alınması için genel kuruldan istediği 9 milyon 300 bin TL’lik borçlanma yetkisini aldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:37
MESKİ, 9 milyon 300 bin TL’lik borçlanma yetkisini aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, olağanüstü genel kurulun ikinci birleşiminde, Enerjisa Güvence Bedelini karşılamak üzere teminat mektubu alınması için genel kuruldan istediği 9 milyon 300 bin TL’lik borçlanma yetkisini aldı.


MESKİ’nin Olağanüstü Genel Kurulu ikinci birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında yapıldı. Olağanüstü genel kurulda, MESKİ’nin 2020-2024 yılları Stratejik Plan taslağı, oy birliği ile kabul edildi.



MESKİ borçlanmasına onay çıktı


MESKİ Genel Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Bütçesinde öngörülen 73 milyon TL iç borçlanmanın 9 milyon 300 bin TL’lik kısmının Enerjisa Güvence Bedelini karşılamak üzere teminat mektubu alınması için kullanılmasıyla ilgili teklif de meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.


Toplantıda ayrıca, MESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bütçesi içinde Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler bütçe tertibinin açılması ve açılacak olan bütçe tertibine toplamda 35 milyon 400 bin TL’nin aktarılması, MESKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı ile Genel Müdürlük Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının bütçesinin Plan Proje Dairesi Başkanlığı bütçesine aktarılması maddeleri de oy birliği ile kabul edildi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:37
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