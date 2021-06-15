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Ekonomi MESKİ 20 memur alımı yapacak
Ekonomi

MESKİ 20 memur alımı yapacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere 20 memur alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 14:17:00 -
MESKİ 20 memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre, alımı gerçekleştirilecek 20 memur 657  sayılı  Devlet Memurları   Kanunu’na   tabi   olacak ve “Mahalli   İdarelere   İlk   Defa Atanacaklara  Dair  Sınav  ve  Atama  Yönetmeliği”  hükümlerine  KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, açıktan atama yoluyla istihdam edilecek.

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

 Başvurular 02.08.2021 - 06.08.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen veya iadeli  taahhütlü  posta  yoluyla;  MESKİ  Genel  Müdürlüğü,  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Dairesi Başkanlığı, Zeytinlibahçe Cad. No: 99 Akdeniz/MERSİN adresine veya [email protected] adresine göndererek yapabileceklerdir.

 Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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