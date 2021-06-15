MESKİ 20 memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre, alımı gerçekleştirilecek 20 memur 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olacak ve “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, açıktan atama yoluyla istihdam edilecek.

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Başvurular 02.08.2021 - 06.08.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla; MESKİ Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Zeytinlibahçe Cad. No: 99 Akdeniz/MERSİN adresine veya [email protected] adresine göndererek yapabileceklerdir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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