MESKİ, 14 ayda 108 bin 287 metre kanalizasyon altyapısı gerçekleştirdi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün, 1 Nisan 2019’dan bu güne kadar toplam 108 bin 287 metre kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışması yaptığı bildirildi.

MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, 13 ilçede gerçekleştirilen kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışmaları çerçevesinde, 1 Nisan 2019’dan günümüze kadar 86 bin 678 metre kanalizasyon hattı ve 21 bin 609 metre yağmursuyu hattı döşendi. Yağışlı havalarda sel ve su taşkını yaşanmaması için 559 bin 750 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı temizlik çalışması yapan ekipler, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizliğini de düzenli periyotlarla sağlayarak, 44 bin 533 adet kanal açma çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca, 1 Nisan 2019’dan bu güne kadar 109 bin 38 adet vidanjör hizmeti veren MESKİ, vatandaşlardan gelen ihbarlara ve taleplere de hızlı bir şekilde çözüm üretiyor.

“Mersinlilere hak ettiği hizmeti ulaştırmak için tüm ilçelerde yoğun olarak çalışıyoruz”

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Mersin’in hayati sorunlarından birisi olan altyapı sorununu çözmek için yapılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Her geçen gün büyüyen ve nüfusu artan kentimizin altyapısını, zamana ve ihtiyaca göre yeniden yapılandırarak, Mersinlilere hak ettiği hizmeti ulaştırmak için tüm ilçelerde yoğun olarak çalışıyoruz. Yenişehir ilçesinin Akkent, Batıkent ve Eğriçam mahalleleri ile Akdeniz ilçesinin Karacailyas Mahallesi’nin yetersiz altyapıdan dolayı aşırı yağışların ev ve işyerlerinde oluşturduğu taşkınları önlemek amacıyla başladığımız yağmursuyu çalışmalarımız devam ediyor. Mezitli ilçesinde yer alan Kuyuluk, Çankaya ve Çamlıca mahalleleri ile Erdemli ilçesinin Kumkuyu Mahallesi’nin kanalizasyon şebeke problemlerini çözmek için başlattığımız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimizi kaliteli altyapı sistemleriyle donatmak için mesai arkadaşlarımızla birlikte hizmet vermeye ve yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" dedi.