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Ekonomi Meşhur simide zam geldi
Ekonomi

Meşhur simide zam geldi

Yeniakit Publisher
2023-07-05 18:14:00 -

Rize’nin Coğrafi işaretli ‘Rize simidi’ 2,5 TL iken 1 lira zam gelerek 3,5 TL’ye yükseldi.

Son zamanlarda yaşanan zamların ardından coğrafi işaretli Rize simidinin fiyatı da arttı. Daha önce simit tezgâhlarında 1 liradan satılan coğrafi işaretli Rize simidi, 5 Aralık 2021’de yapılan yüzde 50 zamla 1,5 liradan satılıyordu. Rize simidi 2022 yılı içinde yapılan 2 zamla birlikte önce 1,5 liradan 2 liraya ardından 2 liradan 2,5 liraya yükseltildi. Simit ise şu anda yapılan 1 TL’lik zamla beraber 3,5 TL oldu.

“Zam yapılması gerekiyordu yapıldı”

Vatandaşların her zamanki olduğu gibi tekrardan zam gelince tepkiye neden olduğunu söyleyen Ceylan Kaşıkçı, “Tezgâhtar olarak biraz hakarete uğradım. Gelen vatandaşlarımız ‘neden bu kadar pahalı’ diyerek bir daha yemeyeceklerini söylüyorlar. Bir daha yüzümüzü göremezsiniz gibi konuşmalar yaptılar. Müşterilerimiz fazlaca kesildi. Simitlerimizde kaldı. İllaki eski zamanlara döneriz. Şu anda zam yeni olduğu için tepki görüyoruz ama daha sonrasında alışacaklar. Bu kadar pahalılıkta 3 buçuk lira bir şey değil. Her şey zamlanınca simidinde zamlanması gerekiyordu. Dolar, altın, mazot her şeye zam geldi. Zam yapılması gerekiyordu yapıldı. Bizim açımızdan güzel oldu ama vatandaş için iyi olmadı” diye konuştu.

“En ucuz Rize simidi şu anda”

Her şeye zam geldiğini ve şu anda en ucuzun Rize simidi olduğunu ifade eden Ahmet Yılmaz, “Satışlarda fazla bir düşüş yok. En ucuz Rize simidi şu anda. Ona göre de bizim giderlerimiz çoğalıyor. Zam da normal. Her şeye zam geliyor. Sadece simit zam alınca mı sorun oluyor. Çok ufakta olsa tepki gösteriyorlar. İlk zamanlarda olması normal” dedi.

“Her zaman insanlar cebindeki parayı verince tepki gösteriyor”

Zammın normal olduğunu söyleyen Erdal Keleş, “İlk başta elbette milletin tepkisi oluyor ama şuan günümüzün piyasasına baktığın zaman her şey zam gelmiş durumda. Bizim de normal olarak zam yapmamız gerekiyordu. Ekmek 3 lira iken ekmek simit 2 liraydı. Şimdi ekmek 6 lirayı buldu simit halen 2 buçuktu. Alışık bir durum. Daha önce de simit 2 Liradan 2 buçuk olunca tepki gösterdiler. Her zaman insanlar cebindeki parayı verince tepki gösteriyor. Normal olan bir durum” ifadelerini kullandı.

“Rizeli Rize simitsiz duramaz, 5 lirada olsa yine de yer”

Mehmet Havuz ise Rizelinin simidinden 5 lira olsa bile vazgeçmeyeceğini belirterek, “Tek tük tepki gösteriyorlar. Genellikle yaşlılar, gençlerden tepki yok. 100 müşteriden bir tane tepki veren var. Şu ana kadar 2 kişi tepki verdi. Rizeli Rize simitsiz duramaz, 5 lirada olsa yine de yer” şeklinde konuştu.
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