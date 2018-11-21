YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Bu yıl “Meselemiz Türkiye” sloganıyla yola çıkan ve 21-24 Kasım 2018 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul’da gerçekleşecek olan 17. MÜSİAD EXPO, farklı etkinliklere sahne oluyor.

Yerli ve yabancı iş insanlarının tanışması, ürünlerin tanıtılması ve yeni pazarların açılması noktasında fuarlar çok önemli bir rol üstleniyor.

Özellikle uluslararası fuarlarda üretici firmalar, ulaşamadıkları coğrafyalardan gelen ziyaretçiler ile temas ederek ürünlerini tanıtma fırsatları buluyorlar ve böylece farklı noktalardaki dış pazarlara açılabiliyorlar. Fuarlar, yatırımcıların ikili iş görüşmeleri yapabilmesi, küresel iş dünyasının ihtiyaçlarının karşılanması, gündem ve trendlerin yakından takip edilebilmesi, ayrıca yeni iş bağlantılarının kurulması açısından fayda sağlıyor. En önemlisi fuarlar; yurtdışına açılma, ihracat, ithalat, yatırım ortaklıkları, teknoloji alışverişi gibi alanlarda uluslararası iş birliklerine ve ortaklıklara imkân tanıyor.

Fuarlar ayrıca ürün geliştirme konusunda firmalara destek oluyor. Üretici firmalar, uluslararası fuarlar aracılığıyla sektördeki benzer üreticiler ile temasa geçerek ürünlerini daha kaliteli hale getirebilirken aynı zamanda teknolojinin geldiği son noktayı da yakından görme şansını elde ediyor. Bu durum hem rekabetin geliştirilmesine hem de ürün kalitesinin yükseltilmesine oldukça önemli katkılar sağlıyor.

Fırsatlar kapımızda

Günümüz iş insanı dünyada yaşanan gelişmelerin kendi ülkeleri üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor. Yaşanan savaşların, krizlerin veya ekonomik daralma süreçlerinin fuarlara olumsuz manada yansıyacağını düşünmeyen iş çevreleri yaptıkları ataklarla hem sektörlerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Karşılaşılan kritik dönemlerde kendilerine fırsat sağlayacak organizasyonların sunulmasının yararlı olduğunu bilen her bir iş adamı için bu fuarla yeni bir kapı daha açılmış olacak.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bu süreci Türkiye’nin ekonomik gerçekleri eşliğinde şöyle değerlendiriyor:

Yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 7,3 ve 5,2 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, bu performansıyla gerek G20 gerekse OECD ülkeleri içerisinde tepe noktalarda yer aldı. Bu yönüyle ülkemiz, gelişmekte olan ülkelerden pozitif anlamda ayrılmayı başardı. Buna karşın yılın üçüncü ve dördüncü çeyreklerinin, Türkiye ekonomisinin “dengelenme” sürecinin başladığı dönemler olması dolayısıyla; bu süreçte ekonomimizin bir miktar hız kaybettiğini ve önceki dönemlere kıyasla daha küçük adımlarla ilerlediğini görmekteyiz. Bu gelişmelere ABD’nin ülkemize yönelik başlattığı ekonomik saldırı da eklendiğinde; Türkiye ekonomisinin olumsuz bir süreç yaşadığına şahit olduk. Bu bağlamda MÜSİAD EXPO’nun böyle bir dönemde, çok önemli rol üstleneceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda yapılacak iş anlaşmaları, karşılıklı mal ve hizmet satın alımları, doğrudan ve dolaylı yatırım kararlarının; 2018 yılının son çeyreğinden başlayarak ağırlıklı olarak 2019 yılı ve sonrasını hedef almak üzere, kısa ve orta vadede Türkiye ekonomisine ciddi faydalar sağlayacağını düşünüyoruz.

MÜSİAD EXPO’nun başarı sırrı

Türkiye, bulunduğu coğrafi konum ve stratejik önemi dolayısıyla bölge ülkeleri açısından önemli bir ticari partner olarak kabul ediliyor. İstanbul’un Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan bir kuşakta yer alması ve iki kıta arasında bir köprü vazifesi görmesi, cereyan eden ekonomik gelişmeleri de göz önünde bulundurursak, Türkiye’nin önemini her geçen gün artırıyor. Bu noktada, özellikle son 15 yıllık dönemde meydana gelen gelişmeler ve ülkemizin elde ettiği büyüme rakamları da Türkiye’yi dünyada göz ardı edilemez bir noktaya taşıdı. Fuarın her geçen yıl başarısını artırmasının altında yatan temel sebebi bu şekilde özetlenebilir. Bunun haricinde EXPO, belirli bir bölge veya ülkelere değil tüm dünyaya hitap eden bir fuar. EXPO Fuarı ile tüm dünyadan binlerce iş insanını, ticaretin merkezi olan İstanbul’da bir araya getirerek birbirleri ile etkileşime geçmelerine öncülük ediliyor. İş insanlarının fuar vesilesiyle aldığı olumlu sonuçlar, onlarla etkileşimde bulunan diğer iş insanlarını da etkiliyor ve böylece katılım yıldan yıla artıyor.

“Yüksek Ahlak, ileri teknoloji”

Türkiye genç, dinamik ve çağın gelişmelerine hızlı ayak uydurabilen bir ülke. Bunun yanı sıra son derece iyi yetişmiş bilim insanlarına ve nitelikli iş gücüne de sahibiz. Bu kapsamda ülkemiz, özellikle 2004 yılından sonra son derece olumlu gelişmelere imza attı. Özellikle savunma sanayisinde oldukça önemli başarılar elde ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Türkiye artık kendi savaş gemisini, helikopterini, tankını üretebilen bir ülke. Devletimiz gerçekleştirdiği yatırım ve teşviklerle teknoloji alanındaki dışa bağımlılığını her geçen yıl azaltıyor. MÜSİAD da kurulduğu günden bu yana yerli ve millî üretim konularına dikkat çekti. Bu hususta birçok organizasyona imza atarak toplumsal bilincin oluşmasına katkıda bulundu. 10 yıl önceki fuarda teknoloji ürünlerine yönelik sergi açtı. Nitekim insansız hava araçları (İHA) da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dikkatini ilk bu fuara çekti. Şimdi o İHA’lar millî gururumuz oldu. Tabii elde edilen bütün başarılar henüz yeterli değil. Bu noktada hâlâ yolun başındayız. İş dünyası da bunun bilinci ile adımlar atıyor.