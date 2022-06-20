Mesele ağaç değil, mesele İstanbul! Hasan Turan: Mesele ağaçtan daha vahim İstanbul

YENİ AKİT / ANKARA

Emirgan Korusu'ndaki 54 dişbudak ağacını testereyle kesen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ilişkin AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Turan paylaşımında, “Biz dikiyoruz, onlar kesiyor. Yapmayı değil, yıkmayı seviyor. Bu gidişle kalmayacak, Bir yaprak dahi alkışlayacak. Ben başkanım, keyfimce keserim, Ne açıklama yapar, ne de hesap veririm. ‘Vız gelir, tırıs gider’ diyorsa kul, mesele ağaçtan daha vahim İstanbul” ifadelerini kullandı.