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Mescidi mağazaya çevirdiler

Şehir merkezlerinde vatandaşların uğrak mekanları arasında yer alan AVM’lerdeki mescid sıkıntısına bir yenisi daha eklendi. İstanbul’daki 212 AVM’de bulunan tek mescidin kapatılarak mağazaya dönüştürüldüğü, yeni ibadethanenin ise alışveriş merkezinin en uzak ve izbe noktasında oluşturulduğu öğrenildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:51
Mescidi mağazaya çevirdiler

 Faruk Arslan  İstanbul  İstanbul Bağcılar’da 56 bin metrekarelik alanda kurulu 212 Outlet AVM’nin mescid kararı tepkilere sebeb oldu. Edinilen bilgilere göre 212 AVM’nin 1’inci katında yer alan ve ulaşımı kolay olan mescid geçtiğimiz günlerde kapatıldı. AVM’de ibadetlerini icra etmek için mescide yönelen vatandaşlar, mescid noktasında mağaza çalışmalarının olduğunu gördü.

YENİ İBADETHANE KONUMU KUYTU BİR KÖŞE

İbadethaneyi kapatarak alışveriş mağazasına dönüştüren 212 AVM yönetimi, eksi katta yer alan otopark alanındaki bir bölümü yeni mescid yeri olarak belirledi. AVM yönetiminin, namaz kılmak isteyen vatandaşları buraya yönlendirdiği bildirildi. Alışveriş merkezini ziyaret eden müşterilerin, kolay ulaşım sağlanan 1’inci kattan alınarak eksi 1’inci kattaki uzak ve izbe bir noktaya taşınan mescidi bulmakta dahi zorlandıkları ifade edildi.

Taşınan mescidin konumundan dolayı bazı vatandaşların AVM girişindeki noktalarda kendi imkanlarıyla oluşturdukları namazlıklarda ibadetlerini gerçekleştirdikleri öğrenildi.

HÜKÜMET AVM’LERDEKİ MESCİD SIKINTISINI GİDERMİŞTİ, AMA...

Alışveriş merkezlerindeki mescid sıkıntısını gidermek için 2016 yılında harekete geçen AK Parti Hükümeti, her AVM’ye mescid zorunluluğu getirmişti. İbadet engellerini ortadan kaldıran bu adıma karşılık olarak bazı AVM yönetimlerinin, alışveriş merkezlerinin en uzak ve izbe noktalarını mescid olarak belirlemesi yeni bir rahatsızlık konusu oluşturuyor. Vatandaşlar, devasa büyüklükteki AVM’lerde ibadethanelerin kuytu köşelere sıkıştırılmamasını, konum olarak AVM’lere belirli bir kriter getirilmesini bekliyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 12:51
  1. İstanbul
  2. 212 Outlet AVM
  3. mescid

YORUM YAZ

  • ErdalErdal34 dk önce
    212 AVM yönetimini protesto ediyorum. Bu PazarAVM dışına çıkarak mescidi buldum.Niçin müslümanların ibadetine zorluk çıkarıyorsunuz. 56.000 m2 lik alanda 20-25 m2 lik bir alanı iptal edip 15-20 m2.lik bir alanı mescit olarak otoparkta ayırmak hangi islam-müslüman düşmanının işidir.Yazıklar olsun.
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