Mescid-i Aksa'ya baskın! İsrail zorla bakın ne yaptı

İşgalci İsrail polisleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Mescid-i Aksa'ya zorla giren Siyonistler avlu duvarına hoparlör yerleştirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, Perşembe günü Siyonist İsrail polisleri Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı tarafındaki minarenin açılmasını istedi ancak Vakıflar İdaresinin bunu reddettiği açıklandı.

Açıklamada, İsrail polisinin bugün de minarelerin açılmasını istedikleri ancak Aksa muhafızlarının buna müsaade etmediği belirtildi. Bunun üzerine İsrail polislerinin daha kalabalık bir şekilde gelerek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

İsrail polislerinin El-Esbat Kapısı yakınındaki Mescid-i Aksa'nın kuzey duvarına merdivenle çıkarak hoparlör ve elektronik cihaz yerleştirdiği ifade edildi.

Radikal Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

Vakıflar İdaresi, ayrıca 54 fanatik Yahudi'nin de El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın yaptığını açıkladı.

Gerginliği tırmandıran radikal fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya sık sık baskınlar yapıyor.

Mescid-i Aksa'nın altını oyuyorlar

Mescid-i Aksa Külliyesi'nde Süleyman Mabedi'nin olduğunu ve kalıntılarına ulaştıklarını iddia eden Yahudiler, Mescid-i Aksa Külliyesi altında kazı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunan Yahudiler, kazı çalışmalarıyla Müslümanların kutsal mabedini yıkmayı hedefliyor.