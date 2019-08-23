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"Mescid-i Aksa'nın kundaklanması siyonistlerin suç tarihine kazınmış bir cürümdür"

Mısır'daki El-Ezher Kurumu açıklamasından:- "Bugünlerde siyonistlerin Mescid-i Aksa'yı ateşe verme girişiminin 50'nci yılını yaşıyoruz. Bu, modern yüzyılın gördüğü en büyük düşmanlıklardan biridir"- "Mescid-i Aksa'nın kundaklanması, siyonistlerin suç tarihine kazınmış bir cürümdür"

23 Ağustos 2019 Cuma 00:52
"Mescid-i Aksa'nın kundaklanması siyonistlerin suç tarihine kazınmış bir cürümdür"

KAHİRE (AA) - Mısır'daki El-Ezher Kurumundan, Mescid-i Aksa'nın 1969'da Yahudilerce kundaklanmasının, siyonistlerin suç tarihine kazınmış bir cürüm olduğu bildirildi.

Kurumdan Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 50'nci yılı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, "Bugünlerde siyonistlerin Mescid-i Aksa'yı ateşe verme girişiminin 50'nci yılını yaşıyoruz. Bu, modern yüzyılın gördüğü en büyük düşmanlıklardan biridir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının siyonistlerin suç tarihine kazınmış bir cürüm ve işledikleri suçların büyüklüğünün delili olduğu belirtildi.

Kudüs'ün Arap ve Filistin toprağı olduğu ve Filistin halkının desteklendiği kaydedilen açıklamada, Kudüs’ün yahudileştirilmesi girişimleri ile Müslüman ve Hıristiyanların mukaddesatına saldırıların halen sürdürüldüğüne işaret edildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun Kudüs’te yaşananlara seyirci kalması ve bazen de taraf olması kınandı.

- Ne olmuştu?

Avustralyalı Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Mescidi'nin mihrabını ve bin yıllık minberini ateşe vermişti.

Kıble Mescidi, İslam Halifesi Hazreti Ömer'in emriyle 636 yılında Harem-i Şerif'in içine inşa ettirilmişti. 1969 yılında Avustralyalı fanatik Yahudi Rohan'ın çıkardığı yangında Selahaddin Eyyubi tarafından mescide hediye edilen "Selahaddin Minberi" ile güney duvarı tamamen yanmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 00:52
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