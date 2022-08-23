Mescid-i Aksa İmamı Prof. Erbaş'ı ziyaret etti! 'Mescid-i Aksa aşkımız her zaman katlanarak artıyor'

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri ile görüştü. Sabri, beraberinde Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez ile ziyaret ettiği Erbaş'a, Türkiye'nin Filistinli mazlumlara yönelik desteği sebebi ile teşekkür etti.

'Mescid-i Aksa aşkımız her zaman katlanarak artıyor'

Diyanet İşleri Başkanlığı, önemli ev sahipliğinden sonra açıklamada bulundu. Diyanet'in açıklamasında Prof. Erbaş'ın, görüşmede Filistin'le ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söylediği belirtilirken, Erbaş'ın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

Kudüs deyince bizim kalbimiz farklı çarpıyor. Yüreğimizdeki Kudüs sevgisi, Mescid-i Aksa aşkı her zaman katlanarak artıyor.

Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda çalışan 52 dernek, vakıf ve STK'lerle çok önemli bir tecrübe paylaşımı gerçekleştirdik. Türkiye Diyanet Vakfı İkinci Başkanı'nın başkanlığında bir de komisyon kurduk. Bu komisyon şu anda Kudüs'le ilgili çalışmaları yürütüyor.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri de görüşmeden dolayı Prof. Dr. Ali Erbaş'a teşekkür etti. Ziyarette, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı da hazır bulundu.

Prof. Erbaş, Şeyh Sabri'yi kapıda karşıladı