0553 313 94 23

Mescid-i Aksa imamı çağrı yaptı: Acilen kurtarılması lazım

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İsmail Navahde, terör devleti İsrail'in saldırılarına maruz kaldıklarını söyleyerek bölgenin acilen kurtarılması yönünde çağrı yaptı.

08 Mart 2019 Cuma 17:15
Mescid-i Aksa imamı çağrı yaptı: Acilen kurtarılması lazım

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İsmail Navahde, Mescid-i Aksa’nın, Kudüs’ün ve mukaddesatının her gün acımasız saldırıya maruz kaldığını belirterek, 'acilen kurtarılması' çağrısında bulundu.

Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve mukaddesatının her gün acımasız saldırıya maruz kaldığına vurgu yapılarak, acilen kurtarılması çağrısı yapıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma hutbesini, Şeyh İsmail Navahde okudu.

Şeyh Navahde, "Kudüs; sakinlerini, mukaddesatını, taşını ve ağacını sürekli hedef alan acımasız bir saldırıya maruz kalmaktadır." diyerek Kudüs'ün “yardım çığlıkları attığını” vurguladı.

"İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar, Müslümanları Kudüs'ü kurtarması için harekete geçirmelidir." ifadesini kullanan Şeyh Navahde, İsrail'in tüm yol ve araçlarla kutsal kenti sakinlerinden boşaltmaya ve kenti onlara dar etmeye çalıştığını söyledi.

Şeyh Navahde, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğuna bir kez daha vurgu yaparak, Kudüs'ün de kaderine terk edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Mescid-i Aksa'da 40 bin kişi namaz kıldı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada da 40 binden fazla kişinin Harem-i Şerif'te cuma namazı kıldığı belirtildi.

Öte yandan yüzlerce Filistinli de İsrail polisi tarafından Harem-i Şerif'ten uzaklaştırma cezası alan Filistinlilerle dayanışmak amacıyla Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda cuma namazı kıldı.

Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nın İsrail polisince kapatılması ve daha sonra Kudüs İslami Vakıflar Konseyince 22 Şubat'ta açılmasından bu yana geçen sürede İsrail polisi ile Filistinliler arasında Harem-i Şerif çevresinde oluşan gerilim devam ediyor.

İsrail polisi de sabah saatlerinden bu yana Mescid-i Aksa ile kutsal kentin önemli noktalarında geniş "güvenlik önlemleri" aldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:15
  1. Mescid-i Aksa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Viranşehir adliyesinde büyük panik
    1. Viranşehir adliyesinde büyük panik
    2. Şoför koltuğuna kadınların oturduğu..
    3. Başkan Alıcık, “Her şey kadının..
    4. Öğretmenler ev sahibi oluyor
    5. Seçer: "Önceliğimiz kadınlar olacak"
    6. PKK'nın yeni hamisi Belçika mahkemeleri
    7. Gürkan’dan gönül belediyeciliği..
    8. Ball Python Kayseri Hayvanat Bahçesine..
    9. Cezayir’de metro seferleri durduruldu
    10. Gözde Sağlık Grubu’ndan anlamlı..
    11. Emine Erdoğan: "Bugün dünyanın her..
    12. Kapalıçarşı'da altın
    13. Aileyi dinamitleyen 6284'e tepkiler..
    14. Fırat Aydınus, PFDK'ya sevk edildi
    15. Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar..
    16. Can: "Tek amacımız şehrimizin..
    17. AK Parti heyeti kadın ve gençlik..
    18. Toyota Meksika Rallisi'nde zirveyi..
    19. Başkan Pınar’dan ’İstihdam..
    20. 10 bin kişi Sultanahmet Meydanı’ndan..
    21. Türkiye Futbol Federasyonu, yardımcı..
    22. Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkan Vekili..
    23. Cahit Terzi: "Menemen Belediyespor..
    24. Başkan Şirin’den kadınlara 8 Mart..
    25. TFF Hukuk Müşavirliği, hakemler Fırat..
    26. Uluslararası Hırdavat Fuarı 14 Mart’ta..
    27. YSK önünde Mansur Yavaş protestosu
    28. Tüfenkci’den kenevir açıklaması
    29. Kadınlar Kadınlar Günü’nde fidan..
    30. Türkiye Futbol Federasyonu, hakem..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem