Mesane kanseri nedir? Mesane kanserine bitkisel tedavi

Mesane (idrar kesesi) vücuttaki görevi idrarı depolamak olan bir organdır. İdrarda kan görülmesi (hematüri), ağrılı idrara çıkma, sık idrara gitmek, idrarda acillik hissi, pıhtıya bağlı idrar yaparken zorlanma gibi rahatsızlıklar mesane kanserinin belirtisi olabilmektedir. Mesane kanseri belirtilerinin yanı sıra sırt ağrısı, karın alt kısmında ağrı, iştahsızlık ve kilo kaybı ile karşılaşılıyorsa kanser metastaz yaparak vücudunun başka bir bölgesine yayılmış olabilir. Mesane kanserinde tedavi planlamaları, hastanın genel sağlık durumu, kanserin türü ve evresi gibi çeşitli faktörlere göre belirlenmektedir.

Mesane kanserlerinde uygulanan tedavi yöntemleri

Parsiyel veya segmental sistektomi: Tümörün ve mesanenin bir kısmının cerrahi yöntemle çıkartılması işlemidir.

Radikal sistektomi: Tümör ile birlikte mesanenin tümü ve yakınındaki doku ve organlar çıkarıldığı bir cerrahi yöntemdir.

TUR Ameliyatı: Kapalı sistem ile tümörün kazınması yöntemidir. İnvaziv olmayan yani mesanenin mukozasında bulunup mesane duvarının kas tabakasına uzanmamış tümörleri çıkarmak için kullanılır. Aynı zamanda mesane kanseri teşhisi ve evrelemesinde de bu yöntem uygulanabilmektedir.

Mesane kanserine bitkisel tedavi

Hastalar, günde 2 litre sıvı almalıdır. Erken evrelerde hastalıktaki nüks ihtimalini önlemek için tavsiye edilen bitkisel destekler arasında; yeşil çay, okaliptus, biberiye, ananas, avokado, papaya, yer alır. Maydanoz, mısır püskülü, kiraz sapı, avokado, defne yaprağı karışımının demlenip her gün içilmesi; mesane enfeksiyonlarından korur. Günde iki bardak domates suyu içimek ve çilek yemek bağışıklık sistemi açısından önemlidir. Arsenik miktarı düşük olan su içilmeli, beyaz undan uzak durulmalıdır. Günde 400 ünite folik asit alanlarda, arsenik oranının düştüğü ve mesane kanseri riskinin azaldığı gözlenmiştir.

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