Mesane Kanseri neden olur? Mesane kanseri sık rastlanan kanser türlerinden biridir ve mesanedeki hücrelerin anormal şekilde büyümesiyle başlar. Başlıca tetikleyicisi sigaradır. Ayrıca kronik enfeksiyonlar ve mesane taşları da zamanla kanserli hücre oluşumuna neden olabilir. İşte mesane kanseri hakkında ayrıntılar...

Mesane kanseri, genellikle mesanenin iç tabakasındaki ürotelyal hücrelerin mutasyona uğramasıyla gelişir. Bazen de idrar yolu boşaltım sisteminin diğer bölümlerinde ortaya çıkabilir. Mesane kanseri erkeklerde kadınlardan daha sık görülür ve her yaştaki insanları etkilese de yaşlı yetişkinlerde daha yaygındır.

Mesane (idrar torbası) idrarın birikmesi ve boşaltılmasını sağlayan bir organdır. Kanın böbreklerde süzülmesi ile oluşan idrar, mesaneye üreter adı verilen iki tüple geçer ve belli bir hacme ulaşınca dışarıya üretra adı verilen başka bir tüp aracılığıyla atılır. Mesanenin dolup boşaldıkça hacmini değiştirmesine yardım eden bir kas tabakası vardır.

Mesane kanseri türleri

Mesanede farklı tipte hücreler bulunur ve kanserin başladığı hücrenin tipi, mesane kanserinin türünü belirler. Mesane kanserinin türü, uygun tedaviyi belirlemeye yarar.

Ürotelyal karsinom: Mesanenin iç tabakasındaki ürotelyal hücreler doku gerildiğinde hasar görmeden şekil değiştirebilir. Bu hücreler, üreterlerin ve üretranın iç kısmını oluşturur ve tümörler de buralarda oluşur, en sık görülen mesane kanseri türüdür.

Skuamöz hücre karsinoması: Örneğin bir enfeksiyondan veya uzun süreli idrar sondası kullanımından dolayı mesanenin kronik tahrişiyle ilişkilidir. Kanser ince, düz skuamöz hücrelerin mesanede oluşmasıyla başlar. Nadiren görülür.

Adenokarsinom: Mesane kanserinin bu türü de nadir görülür ve mesanede mukus salgılayan bezleri oluşturan hücrelerde başlar.

Mesan kanseri nedenleri

Sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanmak

Kimyasal maddelere maruz kalınan bir işte çalışmak

Geçmişte bağırsak kanseri gibi mesane yakın bir kanserle ilgili radyoterapi almak

Kronik mesane enfeksiyonları

Düşük sıvı tüketimi

Aile öyküsünde mesane kanseri olması

Daha önce Cytoxan gibi bazı kemoterapi ilaçlarıyla tedavi görmüş olmak

Yüksek yağlı beslenmek

Uzun süreli mesane taşları

Erken menopoza girmek (45 yaş öncesi)

Paraziter enfeksiyonlar