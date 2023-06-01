Meşale yakıp coşmuştu! Kıvanç Tatlıtuğ'dan flaş "seçim kutlaması" açıklaması

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, meşaleler eşliğinde kutlama yaptığı görüntülerin, "seçim sonucu kutlaması" olarak yorumlanması üzerine açıklama yaptı.

Tatlıtuğ, Twitter hesabından, "27 Mayıs Cumartesi günü, Aile dizisi 13. bölüm sezon finali kutlaması için yakıldı o meşaleler. Yeni sezonda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı seçimlerinin olduğu gün ülke genelinde pek çok kutlama yapılırken, Aile dizi setinden de kutlama görüntüleri gelmişti. Kıvanç Tatlıtuğ'un da meşaleler ile kutlamaya katıldığı görüntüler, "seçim kutlaması" olarak yorumlanmıştı.



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