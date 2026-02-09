Mesajları ifşa oldu! Özgür Özel'den Mesut Özarslan'a iğrenç küfürler...

Mesut Özarslan’ın ilçesine hizmet getirmek için yürüttüğü devlet diyaloğunu "ihanet" olarak gören Özgür Özel’in, hırsını alamayıp bir belediye başkanına ağza alınmayacak hakaretler savurduğu mesajlar ortaya çıktı. Paylaşılan mesaj dökümlerinde; "Sktir git", "Alçak köpek", "Karaktersiz pç" ve "G*tünü kurtarmaya çalışıyorsun" gibi galiz küfürlerin havada uçuştuğu görülüyor.

Bir genel başkanın, halkın iradesiyle seçilmiş bir isme karşı sergilediği bu sokak ağzı, CHP’nin yönetiliş biçimindeki despotizmi ve tahammülsüzlüğü de bir kez daha kanıtladı.

"Seni doğuran ana senden utanır" diyerek aile kutsalını hedef aldı!

Zulmünü ve hakaretlerini sadece siyasete değil, kutsal aile değerlerine kadar uzatan Özgür Özel’in, "Seni doğuran ana senden utanır" diyerek bir annenin hukukuna dil uzatması ise bardağı taşıran son damla oldu. Mesut Özarslan’ı "hırsızlık" ve "yolsuzluk" gibi ağır ithamlarla yaftalayan Özel’in, elinde belge varsa mahkemeye gitmek yerine WhatsApp üzerinden mahalle kavgası üslubuyla saldırıya geçmesi, "demokrasi" havarisi kesilen CHP’nin gerçek yüzünü faş etti.

Mesut Özarslan’ın "Onurum makamımdan üstündür" diyerek bu küfürlere karşı istifa bayrağını açması, dürüst siyaset bekleyen kitlelerde büyük yankı uyandırdı.

