  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti Domuza çarşaf giydiren müptezele gözaltı Dünyayı bu ahlaksız mı yönetecek? ABD Başkanı Trump’tan kameralar önünde rezalet! Aptamil bebek mamaları toplatılıyor! Tarım Bakanlığı: Tüketmeyin Ramazan öncesi fahiş zamma flaş hamle! Tavuk eti ihracatı durduruldu Galatasaray'dan gövde gösterisi Başörtülülerden milletvekili olmaz’ diyenler de sizler değil miydiniz? CHP Kadın Kolları Başkanına önce tebrik sonra hatırlatma Epstein'in kirli arşivinden PKK çıktı: Hedefleri Kürtler değil AK Parti! Yemen siyasetinde kadın erkek dengesi değişti Suç makinesi çocuklara neşter: Bakan Tunç açıkladı: Yasalar değişiyor!
Gündem Mesajları ifşa oldu! Özgür Özel'den Mesut Özarslan'a iğrenç küfürler...
Gündem

Mesajları ifşa oldu! Özgür Özel'den Mesut Özarslan'a iğrenç küfürler...

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mesajları ifşa oldu! Özgür Özel'den Mesut Özarslan'a iğrenç küfürler...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in nezaket maskesi, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifasıyla parça parça döküldü. "Siyaseti güzelleştireceğiz" vaatleriyle koltuğa oturan Özel’in, kendi belediye başkanına WhatsApp üzerinden gönderdiği iddia edilen mesajlar, siyaset tarihine kara bir leke olarak geçti. Gazeteci Erdem Atay’ın bizzat Mesut Özarslan ile görüşerek kamuoyuna açıkladığı o mesajlar, CHP’nin zirvesindeki üslubun nasıl bir "çukur" seviyesine indiğini acı bir şekilde gözler önüne serdi.

Mesut Özarslan’ın ilçesine hizmet getirmek için yürüttüğü devlet diyaloğunu "ihanet" olarak gören Özgür Özel’in, hırsını alamayıp bir belediye başkanına ağza alınmayacak hakaretler savurduğu mesajlar ortaya çıktı. Paylaşılan mesaj dökümlerinde; "Sktir git", "Alçak köpek", "Karaktersiz pç" ve "G*tünü kurtarmaya çalışıyorsun" gibi galiz küfürlerin havada uçuştuğu görülüyor.

 

Bir genel başkanın, halkın iradesiyle seçilmiş bir isme karşı sergilediği bu sokak ağzı, CHP’nin yönetiliş biçimindeki despotizmi ve tahammülsüzlüğü de bir kez daha kanıtladı.

 

"Seni doğuran ana senden utanır" diyerek aile kutsalını hedef aldı!

Zulmünü ve hakaretlerini sadece siyasete değil, kutsal aile değerlerine kadar uzatan Özgür Özel’in, "Seni doğuran ana senden utanır" diyerek bir annenin hukukuna dil uzatması ise bardağı taşıran son damla oldu. Mesut Özarslan’ı "hırsızlık" ve "yolsuzluk" gibi ağır ithamlarla yaftalayan Özel’in, elinde belge varsa mahkemeye gitmek yerine WhatsApp üzerinden mahalle kavgası üslubuyla saldırıya geçmesi, "demokrasi" havarisi kesilen CHP’nin gerçek yüzünü faş etti.

 

Mesut Özarslan’ın "Onurum makamımdan üstündür" diyerek bu küfürlere karşı istifa bayrağını açması, dürüst siyaset bekleyen kitlelerde büyük yankı uyandırdı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku
Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku

Gündem

Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku

AK Parti'den "Deprem turisti" Özgür Özel'e tokat gibi cevap
AK Parti'den "Deprem turisti" Özgür Özel'e tokat gibi cevap

Gündem

AK Parti'den "Deprem turisti" Özgür Özel'e tokat gibi cevap

Biz değil Özgür Özel ve Mansur Yavaş söylüyor! Deprem turistlerinin ağzından itiraflar
Biz değil Özgür Özel ve Mansur Yavaş söylüyor! Deprem turistlerinin ağzından itiraflar

Gündem

Biz değil Özgür Özel ve Mansur Yavaş söylüyor! Deprem turistlerinin ağzından itiraflar

{relation id:1981843 slug:'ozgur-ozele-kendi-secmeninden-hazir-degilsin-mesaji-chpde-anket-soku'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tug

Küfür tek millettir
Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…
Gündem

Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…

2021 yılında Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gürmen’e küfür ederek Türkiye’nin tepkisini çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a sos..
Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar
Gündem

Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar

Küresel sermayenin pedofili baronu Jeffrey Epstein'in kirli defterleri açıldıkça, Batı’nın "dokunulamaz" denilen zenginlerinin iğrenç yüzü b..
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Gündem

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23