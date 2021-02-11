Mesaj yerine ulaştı: Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ı salladı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e seslendi.

Yunan başbakana net mesajlar gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bana meydan okuma, haddini bil. Eğer bilmezsen demek ki masayı sen tekmeledin, kaçtın. Sen bazı dağlara güveniyorsun, o güvendiğin dağlara kar yağdı, hiçbirinden sana fayda gelmez." dedi.

Erdoğan'ın 'Çılgın Türkler' ifadesi yunan basınında

Erdoğan, konuşmasının devamında "Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın." ifadesini kullandı.

Erdoğan inanılmaz bir hamle başlattı

Bu açıklamalar, Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Çeşitli gazeteler, Erdoğan'ın sözlerini manşetlerine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çılgın Türkler" ifadesine işaret edilerek, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Yunanistan Başbakanı'na inanılmaz bir hamle başlattı." denildi.

"İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz"

Başka bir haberde, Kiryakos Miçotakis'in, "İki devletli çözüm tartışma dışı" şeklindeki sözleri anımsatıldı.

Miçotakis, diğer taraftan "stratejik dış politika hedeflerinin adadaki 'Türk işgalini' sona erdirmek" olduğu yönünde skandal bir ifadeye imza atmıştı.

Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'e karşı atağa geçtiği belirtilerek, Kıbrıs meselesine ilişkin Erdoğan'ın, "Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs'ta çıkış yolu kalmamıştır. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz." açıklamasına yer verildi.