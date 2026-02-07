Mesaj altını geri getirdi: “Yeter” mesajı Yargıtay’dan döndürdü

Sivas 1. Aile Mahkemesinde görülen davada kadın, evlilik sürecinde baskı ve şiddet gördüğünü, düğünde takılan altınların alındığını ve geri verilmediğini belirterek nafaka, tazminat ve ziynet eşyalarının iadesini istedi.

TARAFLAR KARŞILIKLI SUÇLAMALARDA BULUNDU

Erkek ise kadının ailesini aşağıladığını, evle ve çocukla ilgilenmediğini, evi terk ederken de ziynetleri aldığını savundu. Mahkeme, tarafları eşit kusurlu bularak boşanmaya karar verdi, velayeti anneye verdi ve nafaka bağladı. Ancak ziynet eşyası talebi reddedildi.

İSTİNAF SONRASI DOSYA YARGITAY’A TAŞINDI

İstinaf mahkemesinin de kararı onaması üzerine kadın, dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay incelemesinde, ziynetlerin kişisel mal niteliği taşıdığına dikkat çekildi.

MESAJ DELİL SAYILDI, KARAR BOZULDU

Yargıtay, ziynetlerin paylaşımında anlaşma, örf ve adet ile kime takıldığına bakılması gerektiğini vurguladı. Kadının sunduğu, erkek tarafından gönderilen “Söz getireceğim, bıktım artık bu konudan yeter” mesajını delil kabul eden daire, yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu.