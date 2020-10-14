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Ekonomi Mesafe kuralına Turkcell’den IoT çözümü
Ekonomi

Mesafe kuralına Turkcell’den IoT çözümü

Dijital Operatör Turkcell, şirketlerde sosyal mesafe kurallarına uyulması için nesnelerin interneti teknolojisini kullanarak yeni bir çözüm geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:47:00 -
Mesafe kuralına Turkcell’den IoT çözümü

Turkcell IoT Platform üzerinden sunulan çözüm sayesinde olası bir COVID-19 teşhisi durumunda çalışanın ofis içerisinde kimlerle 2 metreden yakın temasta olduğu belirleniyor.

Çözümlerden sadece bir tanesi

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Kurumlara özel çözümler sunduğumuz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile pandemi döneminde de ihtiyaca uygun terzi işi projeler geliştiriyoruz” dedi. Özata, “Şirketlerimizin en büyük önceliği olan çalışan sağlığının korunması konusunda teknolojimiz ile hayatı kolaylaştırıyoruz. Sosyal mesafe takip projemiz de bu çözümlerden sadece bir tanesi. Öte yandan üretim, finans, eğitim, perakende gibi sektörlere yönelik Turkcell güvencesiyle geliştirdiğimiz termal kamera sistemleri, hava kalitesi ve sosyal mesafe ölçümü, mağaza içi müşteri sayımı gibi uygulamalarımız da bulunuyor. Tüm bu çözümlerimizle riskleri en aza indirgemek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin olduğu tüm sektörlerde dijital dönüşümü hızlandırmak ve böylece hayatı kolaylaştırmak için Dijital İş Servisleri şirketimiz ile yeni çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu

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