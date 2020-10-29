Merzkez'den 'Enflasyon' revizyonu

Buğra Kardan

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu IV’ün tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Uysal, enflasyonunun kademeli olarak hedefleri yakınsayacağını kaydetti.

Salgının etkileri sürüyor

Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) gelecek sene tek haneye ineceğini; orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini aktaran Uysal, şunları söyledi: “Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla orta noktası yüzde 12.1 olmak üzere 2020 sonunda yüzde 11.1 ile yüzde 13.1 aralığında, 2021 sonunda ise orta noktası yüzde 9.4 olmak üzere yüzde 7.1 ile yüzde 11.7 aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyon Raporu III’te TÜFE üzerinde etkili olan salgına bağlı arz yönlü unsurların normalleşme sürecinde ortadan kalkacağını ve yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceğini ifade etmiştik. Ancak normalleşmenin kademeli gerçekleşmesi nedeniyle salgına bağlı arz yönlü enflasyonist etkiler yılın ikinci yarısında hafifleyerek de olsa sürüyor. Bazı sektörlerde toplam talep koşulları enflasyonu sınırlamaya devam ederken, güçlü kredi ivmesine bağlı olarak finansman koşullarına duyarlı mal gruplarında fiyat artışları yüksek seyrediyor.” 2020 gıda enflasyonu tahminini yüzde 10.5’ten yüzde 13.5’e çektiklerine dikkati çeken Uysal, “Bunda kur artışlarının payı var” dedi.

Toparlanma devam ediyor

Üçüncü çeyrekte iktisadi faaliyetin geniş bir sektörel yayılımla V şeklinde toparlandığını da vurgulayan “Önümüzdeki dönemde yurt içi talebin hız kesmesi beklenmekle birlikte 2020 yılında ilave bir politika desteği gerekmeksizin pozitif büyüme ihtimalinin oldukça güçlendiğini değerlendiriyoruz” diye konuştu, Uysal, ekonomik aktivitenin artmasının iş gücü piyasasına olumlu yansıdığına işaret ederek, “Yılın ikinci çeyreğinde görülen istihdam kaybının yarısı telafi edildi” şeklinde konuştu. Yeni iş ilanlarının arttığının ve istihdam imkânlarının iyileştiğinin altını çizen Uysal, kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) de aralarında bulunduğu sosyal yardımlarla hanehalkı gelir kayıplarının sınırlandığını dile getirdi.

Sıkı duruş sergiliyoruz

Ayrıca para politikası ve likidite yönetimi uygulamalarıyla ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde (AOFM) 500 baz puanın üzerinde artış gerçekleştirdiklerini hatırlatan Murat Uysal, şu ifadeleri kullandı: “Bu artış, kredi faizlerine güçlü bir şekilde yansıdı ve finansal koşullarda belirgin bir sıkılaşma sağlandı. Sıkılaşma adımlarının neticesinde kredilerin önemli ölçüde yavaşladığı, ithalat talebinde de dengelenmenin başladığı gözleniyor. Gelinen noktada enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesis edilmesi, büyümenin istikrarlı bir şekilde devam edebilmesi için kritik önem arz ediyor. Bu durum da enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor.”

Kurda normalleşme göreceğiz

TCMB Başkanı Uysal, döviz piyasalarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Kurum olarak döviz kurunun reel ya da nominal seviyesiyle ilgili bir hedefimiz yok, aşırı volatilite hassasiyetimiz var. Kur seviyesinde zaman zaman ekonomik temellerden uzaklaşma yaşanabilir ancak orta vadede normalleşme göreceğiz. Seviye için ise tahminimiz ve hedefimiz yok” değerlendirmelerini yaptı.