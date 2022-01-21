Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından Kur'an öğretilmesi için vakfetmişti! Amasya'daki 'Taş Han' içkili konserlere tahsis edildi

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Amasya'da 1699 yılında Mustafa Paşa tarafından Kur'an okunması ve öğretilmesi için vakfedilen Taş Han, içkili konserlerin düzenleneceği etkinlikler için kullanılacak.

'İptal edin' çağrısı!

Sosyal medya kullanıcıları, düzenlenmesi planlanan konser etkinliklerine tepki göstererek organizasyonun iptal edilmesi çağrısı yaptı.

21 Ocak Cuma günü Bülent Ersoy ile Fatih Ürek'İn sahneye çıkacağı Osmanlı yadigarı Taş Han'da, 18 Şubat'ta Gökhan Tepe, 5 Mart'ta Cengiz Kurtoğlu ve 19 Mart'ta da Serdar Ortaç sahne alacak.

Osmanlı Sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Kur'an okutulması ve öğretilmesi için vakfettiği Taş Han, 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, "butik otel" şeklinde kullanılmaya başlamıştı.